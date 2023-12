Gli scienziati sviluppano una tecnica versatile per incapsulare goccioline microscopiche

Un team di scienziati dell’Indian Institute of Science (IISc) ha fatto un passo avanti nel campo dell’incapsulamento delle goccioline. Utilizzando una nuova tecnica che sfrutta le forze capillari, i ricercatori hanno sviluppato con successo un metodo per rivestire le goccioline liquide in un guscio composito, consentendo un controllo preciso e applicazioni ad ampio raggio.

La tecnica prevede il rivestimento di goccioline con perle idrofobe, trasformandole efficacemente in biglie liquide. Queste biglie vengono quindi posizionate su superfici infuse d'olio, dove le forze capillari fanno sì che l'olio salga e formi una pellicola liquida attorno alle goccioline. I ricercatori hanno anche scoperto che, regolando la temperatura, potevano usare la cera invece dell’olio per creare un guscio solido.

Il processo di incapsulamento non solo protegge le goccioline dalla contaminazione, ma riduce anche significativamente il tasso di evaporazione, aumentando la durata delle goccioline. Lo spessore del guscio può essere regolato per accogliere goccioline di diverse dimensioni, che vanno da 14 nanolitri a 200 microlitri.

Il ricercatore capo Rutvik Lathia spiega: “Il nostro metodo di incapsulamento delle goccioline introduce una moltitudine di nuove opportunità nel campo delle applicazioni relative alle goccioline. La natura sintonizzabile dei gusci, sia solidi che liquidi, consente un controllo preciso su vari parametri, rendendolo versatile per applicazioni in chimica, biologia e scienza dei materiali.

Le potenziali applicazioni di questa tecnica sono vaste. Nei microreattori, le goccioline possono essere utilizzate per creare diversi ambienti di reazione o mescolare diverse sostanze chimiche. Nei sistemi di somministrazione dei farmaci, le goccioline possono essere utilizzate per somministrare farmaci a tessuti o organi specifici. Negli studi sulla cristallizzazione, le goccioline possono essere utilizzate per controllare la crescita dei cristalli. E nelle piattaforme di coltura cellulare, le goccioline possono fornire un ambiente controllato per la crescita delle cellule, migliorando la vitalità e la proliferazione cellulare.

I ricercatori hanno già utilizzato con successo le goccioline rivestite per far crescere singoli cristalli e ottenere tassi di successo migliori nella coltura cellulare 3D e nella crescita delle cellule di lievito. Ora stanno esplorando l’uso di diversi materiali per migliorare ulteriormente la sintonizzabilità delle capsule.

Questa ricerca innovativa offre interessanti possibilità per i campi della chimica, della biologia e della scienza dei materiali, sbloccando nuovi modi per manipolare e utilizzare goccioline microscopiche.