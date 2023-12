Microplastiche scoperte nell'aria durante l'uragano Larry

Un recente studio condotto dai ricercatori della Dalhousie University ha rivelato una scoperta inaspettata: le microplastiche sono presenti nell’aria durante gli uragani e possono essere trasportate per lunghe distanze. Lo studio, condotto da Anna Ryan, studentessa di un master in scienze ambientali, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, ha raccolto campioni di aria prima, durante e dopo l'uragano Larry nel 2021. Il team ha scoperto che la più alta concentrazione di microplastiche, oltre 100,000 particelle al chilometro quadrato al giorno, è stato trovato durante l'uragano stesso.

La ricerca è stata motivata dalla preoccupazione che le microplastiche oceaniche potessero essere sollevate nell’atmosfera durante gli uragani e trasportate dalle correnti eoliche in aree remote. Per testare questa teoria, Ryan e la sua collega hanno installato un cilindro di vetro vicino a Saint Michaels, una comunità rurale di Terranova. I risultati dello studio suggeriscono che le microplastiche generate da varie fonti, come la degradazione di prodotti di plastica più grandi o la perdita di particelle da bottiglie di plastica, imballaggi e indumenti sintetici, possono disperdersi nell’aria e rappresentare un rischio per la salute umana e animale.

Questo studio è uno dei pochi al mondo che indaga la presenza di microplastiche atmosferiche durante gli eventi meteorologici. Mentre studi precedenti avevano esaminato le microplastiche atmosferiche durante i tifoni e le piogge monsoniche, la concentrazione di microplastiche trovate durante l’uragano Larry era significativamente più alta. La ricerca sottolinea la prevalenza delle microplastiche in tutti gli ambienti ed evidenzia l’urgente necessità di affrontare questo problema globale.

Un’altra studentessa della Dalhousie University, Justine Ammendolia, sta attualmente studiando gli effetti della tempesta post-tropicale Fiona sulle microplastiche nell’atmosfera. Confrontando i risultati di entrambi gli studi, condotti in ambienti rurali e urbani, i ricercatori sperano di acquisire una comprensione più profonda della portata e dell’impatto dell’inquinamento atmosferico da microplastiche.

Per combattere questo problema, sia Ryan che Ammendolia sottolineano l’importanza di ridurre la plastica monouso per evitare che entrino nell’ambiente. I risultati della ricerca rappresentano una risorsa preziosa per i responsabili politici e possono portare a decisioni e azioni informate per mitigare l’inquinamento da plastica.