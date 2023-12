Scoperta una piccola molecola di RNA con potenziale per la terapia genica

Gli scienziati dell'Università di Hokkaido hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardante una piccola molecola di RNA, nota come 4.5SH, trovata esclusivamente nei roditori. I ricercatori hanno scoperto che questa molecola di RNA potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella regolazione dell'espressione genetica e potrebbe rappresentare una nuova classe di RNA regolatori.

L'RNA, responsabile del trasporto delle informazioni genetiche, ha funzioni aggiuntive oltre al suo ruolo di RNA messaggero (mRNA). Piccoli RNA non codificanti, come 4.5SH, sono coinvolti nella regolazione dell'attività genetica. Nonostante sia stata scoperta negli anni '1970, la funzione del 4.5SH è rimasta fino ad oggi un mistero.

Attraverso un'ampia sperimentazione e manipolazione genetica negli embrioni di topo, il team ha scoperto che l'assenza di 4.5SH porta a morti precoci allo stadio embrionale. Ciò indica che 4.5SH agisce come un sistema di terapia genica naturale, proteggendo dalle mutazioni letali nei geni codificanti proteine ​​essenziali all’interno del genoma del topo.

Ulteriori indagini sulla struttura dell'RNA 4.5SH hanno rivelato una composizione a due moduli. Un modulo funge da sensore, identificando sequenze genetiche anomale, mentre l'altro modulo impedisce l'incorporazione di queste sequenze anomale nell'mRNA attraverso lo splicing alternativo.

Questo è il primo esempio di RNA prodotto naturalmente in grado di regolare lo splicing alternativo in modo on/off definitivo. Questa scoperta suggerisce che molti RNA non codificanti potrebbero essere coinvolti nel controllo dello splicing alternativo, che è fondamentale per la regolazione genetica.

Con uno sviluppo entusiasmante, i ricercatori hanno progettato un sistema molecolare programmabile utilizzando 4.5SH per manipolare lo splicing in modi specifici. Questa svolta apre possibilità per l’ingegneria genetica e la personalizzazione precisa dell’espressione genetica.

I ricercatori ritengono che questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci di terapia genica mirati a specifiche mutazioni genetiche. Modificando il modulo sensore dell'RNA 4.5SH, potrebbe essere possibile prevenire l'espressione di regioni tossiche associate a malattie.

Questa scoperta non solo risolve il mistero di lunga data dell’RNA 4.5SH, ma apre anche la strada alla ricerca futura sulle applicazioni terapeutiche di questo sistema di terapia genica naturale. Offre approcci innovativi nella medicina genetica e rappresenta una promessa per il futuro delle terapie geniche personalizzate.