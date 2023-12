Nuovi approfondimenti sulla genetica e sulla storia della razza del cane lanoso

I ricercatori del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian hanno recentemente condotto un'analisi innovativa che fornisce nuove informazioni sulla genetica e sulla storia dei cani lanosi, una razza ormai estinta che un tempo era apprezzata dalle comunità indigene della costa Salish nel Pacifico nordoccidentale. Guidato dall'antropologo Logan Kistler e dalla biologa molecolare evoluzionista Audrey Lin, lo studio ha utilizzato indizi genetici presi dalla pelle di "Montone", l'unico vello lanoso di cane esistente, per svelare i misteri della pelliccia lanosa molto ricercata di questa antica razza.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, non include solo analisi genetiche ma anche preziosi contributi di coautori di Coast Salish, come Elders, Knowledge Keepers e Master Weavers, che hanno fornito un contesto culturale cruciale sul ruolo dei cani lanosi in Coast Salish. società. Le nazioni tribali Coast Salish nello stato di Washington e nella Columbia Britannica allevano e si prendono cura di cani lanosi per migliaia di anni. Questi cani erano apprezzati per il loro spesso sottopelo, che veniva tosato come pecore per produrre lana di alta qualità utilizzata dai tessitori Coast Salish per creare coperte e altri oggetti cerimoniali.

È interessante notare che lo studio ha rivelato che i cani lanosi si differenziavano dalle altre razze circa 5,000 anni fa, in linea con le prove archeologiche della regione. Inoltre, l'analisi genetica ha mostrato che Mutton, il cane lanoso della collezione dello Smithsonian, condivideva somiglianze genetiche con cani precoloniali di Terranova e Columbia Britannica. Sorprendentemente, quasi l'85% degli antenati di Mutton possono essere fatti risalire a cani precoloniali, suggerendo che le comunità Coast Salish mantennero la composizione genetica unica dei cani lanosi, anche dopo l'introduzione delle razze canine europee.

Attraverso l'analisi di oltre 11,000 geni diversi nel genoma di Mutton, i ricercatori hanno identificato 28 geni associati alla crescita dei capelli e alla rigenerazione dei follicoli, facendo luce sulle caratteristiche genetiche specifiche che hanno conferito ai cani lanosi il loro caratteristico soffice vello e le fibre di lana.

Questo studio non solo fornisce una comprensione completa della genetica e della storia della razza del cane lanoso, ma evidenzia anche l’importanza di incorporare le conoscenze e le prospettive tradizionali delle comunità indigene nella ricerca scientifica. Combinando i metodi scientifici occidentali con la conoscenza indigena, questo progetto di ricerca costituisce una potente collaborazione che celebra e abbraccia una comprensione olistica del cane lanoso e del suo significato per il popolo Coast Salish.