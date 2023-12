La rinascita dei batteri magnetotattici in astrobiologia

By

Capaci di formare magnetofossili simili ad alcuni nanocristalli di magnetite osservati nel meteorite marziano ALH84001, i batteri magnetotattici (MTB) un tempo occupavano una posizione di rilievo nel campo dell'astrobiologia. Tuttavia, l’interesse per la loro potenziale connessione con Marte è diminuito nel tempo man mano che cresceva lo scetticismo riguardo all’origine di questi magnetofossili. I recenti progressi nella nostra comprensione degli ambienti estremi in cui prosperano le MTB, così come il loro background evolutivo, giustificano una rinnovata attenzione al loro ruolo in astrobiologia.

Negli ultimi decenni, i ricercatori hanno scoperto batteri magnetotattici vivi in ​​una varietà di ambienti estremi con condizioni di ampio respiro. Questi batteri sono stati trovati in ambienti con livelli elevati di salinità che raggiungono fino a 90 g L-1, livelli di pH compresi tra 1 e 10 e temperature comprese tra 0 e 70 °C.

In particolare, alcune popolazioni di MTB hanno mostrato notevoli capacità di sopravvivenza. Possono sopportare irradiazione, essiccazione, alte concentrazioni di metalli, condizioni ipomagnetiche e persino microgravità. Inoltre, questi microrganismi mostrano la capacità di prosperare su semplici composti inorganici come solfato e nitrato.

Gli studi hanno anche indicato che la MTB probabilmente ha avuto origine all'inizio della storia della Terra, in coincidenza con un periodo in cui sia la Terra che Marte possedevano acqua liquida e forti campi magnetici. Gli MTB si trovano comunemente nelle interfacce subboxiche o ossico-anossiche in ambienti acquatici o sedimenti che ricordano gli antichi laghi craterici su Marte, inclusi il cratere Gale e il cratere Jezero.

Data la loro adattabilità, sopravvivenza e presenza in ambienti analoghi a quelli dell’antico Marte, gli MTB sono i primi candidati per ulteriori indagini nella ricerca astrobiologica. Studiando la MTB, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sul potenziale dell’antica vita microbica su Marte e ampliare la nostra comprensione delle possibilità di vita oltre la Terra.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i batteri magnetotattici?

R: I batteri magnetotattici sono microrganismi che possiedono la capacità di orientarsi utilizzando i campi magnetici, allineandosi lungo le linee del campo magnetico terrestre.

D: Cosa sono i magnetofossili?

R: I magnetofossili sono resti fossilizzati di batteri magnetotattici. Sono costituiti da nanocristalli di magnetite e possono preservare le proprietà magnetiche di questi batteri.

D: Perché i batteri magnetotattici sono rilevanti per l’astrobiologia?

R: I batteri magnetotattici offrono informazioni sul potenziale della vita microbica in ambienti estremi, compresi quelli dell’antico Marte. Le loro capacità di sopravvivenza uniche e la presenza in ambienti che ricordano le condizioni marziane li rendono preziosi argomenti di studio nella ricerca astrobiologica.

D: Qual è il significato della scoperta di batteri magnetotattici che prosperano in ambienti estremi?

R: La scoperta di batteri magnetotattici in ambienti diversi ed estremi amplia la nostra comprensione della resilienza e dell’adattabilità della vita microbica. Ciò solleva interessanti possibilità sul potenziale dell’esistenza della vita in condizioni estreme oltre la Terra.