Gigantesco predatore marino preistorico rinvenuto nel Regno Unito

Una scoperta straordinaria è stata fatta da un team di cacciatori di fossili nel Regno Unito. Hanno portato alla luce l'enorme cranio di un predatore marino preistorico noto come pliosauro. Questo rettile marino viveva nell'oceano circa 150 milioni di anni fa.

Il paleontologo Steve Etches, che faceva parte del team, descrisse il teschio come uno dei meglio conservati mai ritrovati. La mascella inferiore e la parte superiore del cranio sono ancora attaccate, dandoci un'idea di come apparivano queste creature nella vita.

Il pliosauro era una creatura enorme, capace di raggiungere una lunghezza fino a 39 piedi. Aveva un caratteristico corpo a forma di lacrima e quattro arti simili a pinne che gli permettevano di muoversi rapidamente nell'acqua. Dotato di polmoni per respirare aria e di una potente mascella piena di denti seghettati, il pliosauro era un formidabile predatore. Alcuni scienziati lo paragonano addirittura al tirannosauro rex del mare.

Un aspetto affascinante del pliosauro è la sua forza del morso incredibilmente forte. La paleobiologa dell'Università di Bristol Emily Rayfield stima che la forza del morso del pliosauro fosse di circa 33,000 newton, simile a quella di un tirannosauro rex. In confronto, gli esseri umani hanno solo una forza di morso di 700 Newton.

Contrariamente alla credenza popolare, il pliosauro non era un dinosauro ma un rettile. Faceva affidamento su altri rettili per il suo cibo, come suo cugino, il plesiosauro e l'ittiosauro simile a un delfino. Potrebbe anche aver praticato il cannibalismo, nutrendosi di altri pliosauri.

La scoperta di questo cranio di pliosauro è avvenuta vicino a Kimmeridge Bay, sulla Jurassic Coast, nel sud dell'Inghilterra. A causa della fragilità dei resti, lo scavo ha dovuto essere effettuato su corde in alto sopra la spiaggia. Il processo di dissotterramento del teschio sarà presentato in un programma speciale con il famoso naturalista David Attenborough, in onda su BBC One il giorno di Capodanno.

Questa incredibile scoperta ci fornisce preziose informazioni sull’antico mondo marino e sulle affascinanti creature che un tempo popolavano i nostri oceani. Serve a ricordare l'incredibile diversità che esisteva milioni di anni fa e quanto c'è ancora da scoprire.