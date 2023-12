Il brillamento solare provoca blackout radio e potenziale tempesta geomagnetica

By

Una recente eruzione solare emessa dal sole ha avuto un impatto significativo, portando a blackout radio in Sud America e in alcune parti degli Stati Uniti. L’evento solare, che è uno dei più grandi eventi radio solari registrati, si è verificato quando una macchia solare attiva denominata AR 3514 è esplosa con un potente brillamento solare di classe X.28. Questo brillamento, il più intenso dal settembre 2017, ha rilasciato un’enorme quantità di radiazioni, provocando l’interruzione e la perdita dei segnali radio per diverse ore.

Non solo il brillamento solare ha causato blackout radio, ma ha anche prodotto un’espulsione di massa coronale (CME). Una CME è un'espulsione simile a una nuvola di plasma e campo magnetico dall'atmosfera esterna del sole. Gli scienziati ritengono che questa CME potrebbe dirigersi verso la Terra, causando potenzialmente una tempesta geomagnetica già dal 17 dicembre.

Le tempeste geomagnetiche hanno la capacità di danneggiare i satelliti e possono portare a un blackout di mesi sulla Terra, con danni che ammontano a miliardi di dollari. In effetti, uno studio recente suggerisce che anche i sistemi ferroviari potrebbero essere colpiti, con i segnali dei treni che passeranno dal rosso al verde a causa dei disagi causati da tali tempeste.

Fortunatamente, gli scienziati prevedono che l’imminente tempesta geomagnetica sarà probabilmente minore. Sebbene possano verificarsi fluttuazioni della rete elettrica e interruzioni delle comunicazioni radio, non si prevede che ciò causi danni significativi. Una nota positiva è che queste tempeste solari possono anche avere un effetto abbagliante. Le CME possono potenziare le aurore, il che significa che i residenti del New England possono essere trattati con uno spettacolo spettacolare dell'aurora boreale.

In conclusione, sebbene il brillamento solare abbia causato blackout radio e vi sia il rischio di una tempesta geomagnetica, i ricercatori sono ottimisti sul fatto che le conseguenze saranno relativamente minori.