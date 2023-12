La scoperta di tartarughe marine fossilizzate sfida le precedenti credenze sulle piante preistoriche

Uno studio recente ha rivelato che due piccoli fossili ovali inizialmente ritenuti piante preistoriche sono in realtà i resti di cuccioli di tartaruga marina. I fossili furono scoperti oltre mezzo secolo fa in Colombia da Padre Gustavo Huerta, un sacerdote con la passione per le piante fossili. Originariamente si pensava che rappresentassero una specie di sphenophyllum, una pianta estinta imparentata con i moderni “equiseti”.

Tuttavia, un riesame dei fossili da parte dei ricercatori dell'Università del Rosario di Bogotà ha portato alla luce una scoperta sorprendente. Invece delle vene delle piante, il team ha trovato un delicato strato di tessuto osseo spugnoso, portandoli a escludere la possibilità che i fossili provenissero da piante. Dopo aver confrontato i fossili con tartarughe marine viventi e altri fossili, gli scienziati hanno concluso che i fossili ovali sono in realtà i gusci, o carapace, di cuccioli di tartaruga marina.

Ulteriori analisi dei fossili hanno rivelato modelli di crescita ossea al posto delle vene, nonché prove di ossa all'interno del guscio chiamate neurali e costali, insieme a articolazioni altamente seghettate tra di loro. I ricercatori stimano che queste tartarughe avessero meno di un anno e appartenessero potenzialmente alla specie Desmatochelys padillai, un tipo di protostegide.

L'errata identificazione dei fossili come piante è ora riconosciuta come un errore e il team ha scherzosamente soprannominato le tartarughe "Turtwig", in onore di un personaggio Pokémon che è in parte tartaruga e in parte pianta. La nuova interpretazione dei fossili fornisce preziose informazioni sulle prime fasi dello sviluppo delle tartarughe e contribuisce alla comprensione delle tartarughe marine estinte.

Il dottor Nick Fraser, un esperto in paleontologia dei vertebrati, ha elogiato i risultati dello studio, affermando che l'identificazione dei fossili come tartarughe appena nati è in linea con le prove e potrebbe fornire informazioni importanti per l'identificazione delle specie. Il prof. Andy Gale, geologo e paleontologo, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta, evidenziando i pericoli di vedere ciò che si vuole vedere, anche se non c'è.

Questo studio mette in discussione le credenze precedentemente sostenute sulle piante preistoriche e amplia la nostra conoscenza dell’evoluzione delle tartarughe marine nell’era mesozoica. Il riesame dei fossili serve a ricordare l'importanza di un'analisi attenta e di una mente aperta nella ricerca scientifica.