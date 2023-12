Un nuovo studio mostra risultati promettenti per l’entanglement quantistico controllabile

Un recente studio condotto dai fisici dell’Università di Princeton ha ottenuto un significativo passo avanti nel mondo della meccanica quantistica. Per la prima volta, i ricercatori sono stati in grado di collegare insieme singole molecole in stati “entangled” dal punto di vista quantistico. Ciò significa che le molecole rimangono correlate tra loro, anche quando sono fisicamente separate. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science.

L’entanglement quantistico è un concetto fondamentale nella meccanica quantistica ed è considerato l’ingrediente chiave che conferisce il “vantaggio quantistico”. Consente la creazione di sovrapposizioni e consente ai dispositivi quantistici di sovraperformare quelli classici. La capacità di ottenere un entanglement quantistico controllabile è stata una sfida per i ricercatori, ma questa recente scoperta ci avvicina allo sfruttamento del potere del vantaggio quantistico.

Il team di fisici dell'Università di Princeton ha utilizzato un nuovo approccio per controllare e manipolare le singole molecole in laboratorio. Progettando attentamente le posizioni delle molecole utilizzando raggi laser strettamente focalizzati, sono stati in grado di creare grandi schiere di singole molecole e posizionarle nelle configurazioni desiderate. Hanno codificato i qubit in queste molecole e hanno dimostrato che rimanevano coerenti, mantenendo la loro sovrapposizione.

Per intrecciare le molecole, i ricercatori hanno utilizzato impulsi a microonde per far interagire le molecole tra loro in modo coerente. Consentendo all'interazione di procedere per un periodo di tempo preciso, hanno implementato con successo un cancello a due qubit che intrecciava due molecole. Questa svolta ha potenziali implicazioni per lo sviluppo del calcolo quantistico digitale universale e per la simulazione di materiali complessi.

I ricercatori ritengono che le molecole offrano alcuni vantaggi rispetto ad altre piattaforme quantistiche, come gli atomi, grazie ai loro maggiori gradi quantistici di libertà e alla capacità di interagire in nuovi modi. Ciò apre nuove possibilità per l’archiviazione e l’elaborazione delle informazioni quantistiche.

Sebbene questa ricerca rappresenti un significativo passo avanti, ci sono ancora sfide da superare per sfruttare appieno la potenza dell’entanglement quantistico. Gli studi futuri si concentreranno sul perfezionamento e sull’espansione di questa piattaforma di array di pinzette molecolari per indagare ulteriormente diverse aree della scienza quantistica.

In conclusione, questo studio innovativo presso l’Università di Princeton dimostra il potenziale per il progresso della scienza quantistica attraverso il raggiungimento di un entanglement quantistico controllabile nelle singole molecole. Apre la strada a future innovazioni nel campo dell’informatica quantistica, della simulazione quantistica e dei sensori quantistici.