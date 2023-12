Rivelati i vincitori del concorso fotografico della Royal Society Publishing

Sono stati annunciati i vincitori del concorso fotografico editoriale della Royal Society di quest'anno, che mettono in mostra la straordinaria bellezza e i fenomeni scientifici che esistono intorno a noi. Il concorso, che mira a celebrare il potere della fotografia nel trasmettere le meraviglie del mondo naturale, prevedeva cinque categorie: Astronomia, Comportamento, Scienze della Terra e Climatologia, Ecologia e Scienze Ambientali e Microimaging.

A portare a casa il primo premio e la vincitrice della categoria Ecologia è stata Irina Petrova Adamtzky con la sua accattivante immagine intitolata "Paesaggio marziano". La foto mostra un mondo microscopico nascosto su una foglia autunnale, caratterizzato da un microrganismo chiamato Lamproderma scintillans. Adamtzky, che ricerca l'attività elettrica di funghi e altri microrganismi, ha involontariamente catturato la scena mentre raccoglieva campioni di muffa melmosa nel Somerset, nel Regno Unito. La foglia dall'aspetto ordinario ha rivelato un mondo affascinante e intrigante all'interno dei suoi confini.

Altri vincitori degni di nota includono il dottor Gregory Funston, che ha catturato un intenso confronto tra due serpenti a sonagli della prateria durante uno scavo di dinosauri in Canada, guadagnandosi il secondo posto nella categoria Comportamento. La straordinaria immagine di Imran Sultan intitolata "Flower Moon on a Cloudy Night" gli ha assicurato il secondo posto nella categoria Astronomia, mostrando una bellissima composizione HDR della luna tra le nuvole catturata dalla periferia di Chicago.

Nella categoria Ecologia, l'immagine del Dr. Tom Shlesinger intitolata “Star of the Night” ha conquistato il posto vincente, raffigurante un banco di piccoli pesci che nuotano sopra una vibrante barriera corallina. Inoltre, la foto infuocata del tramonto scattata in Antartide dal Professor Michael Meredith, intitolata “Burning through the Frozen South”, gli ha assicurato il secondo posto nella categoria Scienze della Terra.

Il concorso fotografico della Royal Society Publishing, lanciato nel 2015, commemora il 350° anniversario della rivista scientifica più antica del mondo. La Royal Society, con sede nel Regno Unito, è una prestigiosa associazione che comprende illustri scienziati di varie discipline.

Per altre incredibili immagini e informazioni sulla competizione, visita il sito ufficiale della Royal Society.