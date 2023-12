Nuove scoperte nei granchi fossilizzati fanno luce sugli antichi ecosistemi

I ritrovamenti archeologici spesso forniscono informazioni sulla vita e sui comportamenti degli organismi antichi, ma i tessuti molli dei fossili sono raramente preservati. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Palaeontologia Electronica ha rivelato la straordinaria scoperta di tessuti molli mineralizzati in un granchio fossilizzato, offrendo uno sguardo sulla biologia e sull’ecologia di queste antiche creature.

Il granchio fossilizzato, che visse 75 milioni di anni fa nell'attuale Sud Dakota, apparteneva al genere Secretanella. Sebbene non sia stato possibile determinare la specie esatta a causa della qualità di conservazione, l'esemplare si è rivelato di grande importanza. Il dottor Adiel Klompmaker, curatore di paleontologia presso i musei dell'Università dell'Alabama, ha descritto la sua iniziale incredulità nel vedere le branchie mineralizzate del granchio attraverso il suo guscio rotto. Questa caratteristica era stata osservata solo in altri quattro esemplari fossili di granchio.

Per esaminare ulteriormente il fossile, è stato sottoposto a una scansione microCT. Sebbene le branchie non potessero essere visualizzate chiaramente, il dottor Peter Kloess del Whittier College e il Museo di Paleontologia dell'Università della California identificarono altri tessuti molli, tra cui il tubo del cibo che conduce allo stomaco e le mascelle del granchio (mandibole). La forma complessiva e la posizione di questi tessuti molli somigliavano molto a quelle trovate nei granchi moderni.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che il fossile del granchio è stato trovato nei calcari associati a un’antica infiltrazione fredda di metano. Queste infiltrazioni creano diversi ecosistemi di vari organismi marini. Prima di questo studio, non erano stati documentati tessuti molli conservati di animali che vivevano in antiche infiltrazioni di metano. La presenza di tessuti molli mineralizzati in questo granchio non solo fa luce sul suo unico processo di fossilizzazione, ma suggerisce anche che potrebbero esistere più fossili con una conservazione simile.

Questa scoperta sottolinea l’importanza dello studio dei tessuti molli nei fossili, poiché forniscono maggiori dettagli sulle caratteristiche anatomiche, sulla dieta e sugli ambienti di vita degli organismi antichi. Serve a ricordare che anche in campi ben studiati come la paleontologia, ci sono sempre nuove scoperte da fare e nuove informazioni da scoprire sull'antico passato del nostro pianeta.