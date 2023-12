Nuove prove suggeriscono che l’entropia è un indicatore chiave dell’abitabilità planetaria

Uno studio recente sta facendo luce su un nuovo fattore da considerare nella ricerca della vita oltre la Terra: l’entropia. Mentre gli scienziati si concentrano da tempo sulla presenza di acqua, calore e cibo come ingredienti chiave per l’abitabilità, questa ricerca suggerisce che misurare la “produzione planetaria di entropia” (PEP) di un pianeta potrebbe essere un potente indicatore del suo potenziale di sostenere la vita complessa.

L’entropia è una misura del disordine o della casualità in un sistema. Gli organismi viventi, con le loro strutture complesse e il flusso energetico costante, lottano per una bassa entropia per mantenere la stabilità. I ricercatori sostengono che quanto più la biosfera di un pianeta è in grado di generare e dissipare energia, tanto più alto è il suo PEP e maggiore è il suo potenziale di sostegno alla vita.

Uno dei vantaggi di questo approccio è che non si limita a forme di vita specifiche basate sul carbonio o su qualsiasi altro elemento. Si concentra invece sui processi dinamici che alimentano la crescita e la complessità della vita, indipendentemente dalla sua composizione chimica.

Questa nuova prospettiva diverge dall’approccio tradizionale di ricerca di una “zona abitabile circumstellare” (CHZ) attorno a una stella, dove l’acqua può esistere in forma liquida. Invece di concentrarsi sulla ricerca della zona Goldilocks, il PEP offre un modo per dare priorità ai pianeti all’interno della CHZ che hanno il più alto potenziale di ospitare vita complessa. Tiene conto di fattori come la posizione del pianeta rispetto alla temperatura e alla radiazione della sua stella, senza fare ipotesi sull'atmosfera o sulla chimica specifica della vita su quel pianeta.

Lo studio evidenzia anche l’importanza di considerare diversi tipi di stelle nella ricerca di pianeti abitabili. I pianeti che orbitano attorno a stelle F e G più calde e più grandi tendono ad avere una sfera di abitabilità più ampia rispetto a quelli attorno a stelle M e K più fredde e di massa inferiore.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno come il PEP interagisce con altri fattori che contribuiscono all’abitabilità, questo studio fornisce un quadro prezioso per affinare la nostra ricerca della vita oltre la Terra. Aggiungendo entropia al mix, gli scienziati possono acquisire una comprensione più completa dell’abitabilità planetaria e dare priorità ai loro sforzi nella ricerca della vita extraterrestre.