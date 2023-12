I gusci d'uovo di struzzo svelano le piogge dell'antico Namaqualand

By

Riepilogo: I ricercatori dell'Università di Princeton si sono rivolti ai gusci d'uovo di struzzo per studiare la storia del clima del Namaqualand, una regione arida nell'Africa sudoccidentale. Analizzando gli isotopi dell'azoto in frammenti di antichi gusci d'uovo raccolti in un sito archeologico, gli scienziati hanno verificato che la regione sperimentava condizioni più umide prima della fine dell'ultimo periodo glaciale, circa 11,700 anni fa. Questi dati possono fornire preziose informazioni sui potenziali impatti dei cambiamenti climatici sui modelli di precipitazione in futuro.

Attraverso la pioggia e i gusci d'uovo: scoprire il passato

La scarsità di dati osservativi paleoclimatici per l’Africa meridionale ha rappresentato una sfida per gli scienziati che studiano la storia climatica della regione. I gusci d’uovo di struzzo, comunemente trovati nel Namaqualand, offrono una fonte unica di informazioni che può colmare questa lacuna. Questi gusci d’uovo sono serviti come deposito di informazioni climatiche, fornendo preziose registrazioni delle precipitazioni passate.

I ricercatori dell’Università di Princeton hanno collaborato con gli archeologi studiando un antico sito di insediamento umano chiamato Spitzkloof A nel nord del Namaqualand. Decine di piccoli frammenti di gusci d'uovo di struzzo, di età compresa tra 17,000 e 51,000 anni, sono stati datati al carbonio e raccolti dal sito.

Utilizzando un'analisi degli isotopi di azoto, il team ha misurato il rapporto degli isotopi di azoto nei frammenti di guscio d'uovo. Questo rapporto, noto come δ15N, può indicare cambiamenti nell’andamento delle precipitazioni. Valori δ15N più alti suggeriscono condizioni più asciutte, mentre valori più bassi indicano condizioni più umide. Analizzando più frammenti di gusci d'uovo di età diverse, i ricercatori sono stati in grado di costruire una cronologia delle precipitazioni passate del Namaqualand.

Tempi più umidi del passato

I risultati hanno rivelato che la precipitazione media annua durante la formazione dei gusci d’uovo era di circa 175 millimetri all’anno, ovvero da 1.6 a 3.5 volte superiore agli attuali livelli di precipitazione nella regione. Sebbene vi sia stata una notevole variazione nelle quantità calcolate delle precipitazioni, i campioni più giovani hanno suggerito un aumento delle precipitazioni verso la fine dell’ultimo periodo glaciale, con potenzialmente fino a 300 millimetri di pioggia all’anno.

Superare sfide e prospettive future

Sebbene lo studio dei singoli gusci d’uovo possa introdurre variabilità, può anche far luce sulla stabilità delle condizioni climatiche in periodi specifici. Per superare queste sfide, il gruppo di ricerca si è concentrato sulla misurazione dei rapporti isotopici dell’azoto nel protossido di azoto (N2O), che richiede campioni di gusci d’uovo significativamente più piccoli rispetto ai metodi precedenti. Ciò apre la possibilità di analizzare più campioni provenienti da altri siti archeologici con abbondanti piccoli frammenti di conchiglie.

I ricercatori intendono analizzare ulteriormente i campioni dello Spitzkloof A e di altri siti antichi nel Namaqualand per perfezionare la loro analisi ed espandere la cronologia delle precipitazioni della regione. Il loro approccio innovativo potrebbe essere potenzialmente applicato ad altri siti archeologici dove i pezzi di conchiglie di grandi dimensioni sono scarsi ma i frammenti piccoli sono abbondanti.

Comprendere il clima passato del Namaqualand attraverso questi gusci d’uovo di struzzo fornisce preziose informazioni su come la regione ha risposto ai cambiamenti climatici in passato. Questa conoscenza può aiutare scienziati e politici ad anticipare e prepararsi per potenziali cambiamenti futuri nei modelli di precipitazione.