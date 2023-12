Studio rivoluzionario di Optibrium nella previsione del metabolismo dei farmaci

By

Optibrium, uno dei principali sviluppatori di software e soluzioni di intelligenza artificiale per la scoperta di farmaci, ha recentemente pubblicato uno studio innovativo sulla rivista Xenobiotica. Lo studio introduce un nuovo metodo che migliora significativamente la previsione delle vie del metabolismo e dei metaboliti nella scoperta precoce dei farmaci.

La previsione accurata del metabolismo dei farmaci è fondamentale per prevenire il fallimento dei farmaci candidati in fase avanzata e il ritiro dei farmaci approvati. Prevedendo accuratamente le vie principali del metabolismo in una fase iniziale, le possibilità di successo del farmaco possono essere notevolmente migliorate.

Lo studio inizia descrivendo lo sviluppo e la validazione dell'innovativo modello WhichEnzymeTM di Optibrium. Questo modello prevede con successo le famiglie di enzimi che hanno maggiori probabilità di metabolizzare un candidato farmaco. Inoltre, Optibrium combina questo nuovo modello con i modelli precedentemente pubblicati, compresi i modelli di regioselettività per gli enzimi chiave che metabolizzano i farmaci di Fase I e di Fase II. Questi modelli utilizzano simulazioni quantomeccaniche e metodi di apprendimento automatico per prevedere i siti del metabolismo e i metaboliti risultanti. Un altro modello importante, il modello WhichP450, prevede le specifiche isoforme del citocromo P450 responsabili del metabolismo di un composto.

Utilizzando questi risultati del modello combinato, Optibrium presenta un nuovo metodo per determinare le vie metaboliche più probabili e i metaboliti corrispondenti che possono essere osservati sperimentalmente. Lo studio mostra che questo metodo mostra un'elevata sensibilità nell'identificazione dei metaboliti segnalati e offre una maggiore precisione rispetto ai metodi alternativi per prevedere i profili dei metaboliti in vivo. Questo progresso consente ai ricercatori di identificare composti con stabilità metabolica migliorata e profili di sicurezza migliorati, rafforzando il modulo StarDrop Metabolism recentemente lanciato da Optibrium.

Il dottor Mario Öeren, scienziato principale di Optibrium, esprime entusiasmo per i risultati dello studio. Egli osserva: “Il nostro ultimo studio rappresenta sei anni di ricerca mirata, che ha prodotto un modello pratico che consente agli utenti di prevedere i percorsi metabolici per un’ampia gamma di composti simili ai farmaci. Attraverso set di dati attentamente curati e il nostro esclusivo approccio reattività-accessibilità, abbiamo sviluppato modelli accurati di regioselettività isoforma-specifica per le famiglie di enzimi vitali di Fase I e Fase II”.

La pubblicazione di questo studio segna una pietra miliare significativa nel campo della scoperta dei farmaci, fornendo ai ricercatori un potente strumento per prevederne il metabolismo. Il metodo rivoluzionario di Optibrium offre nuove conoscenze e soluzioni innovative che potrebbero rivoluzionare l'efficienza e le percentuali di successo dello sviluppo farmaceutico.

