Una rara pioggia di meteoriti illuminerà i cieli della Nuova Zelanda

Martedì sera, una pioggia di meteoriti molto attesa abbellirà i cieli notturni della Nuova Zelanda. Si prevede che questo evento straordinario sarà diverso da qualsiasi altro, secondo il professor James Scott, geologo dell'Università di Otago. Lo sciame è associato al passaggio della cometa 46P, che ha rilasciato una quantità significativa di detriti dopo un incontro ravvicinato con Giove nel 1972. Questi detriti ora intercetteranno l'orbita terrestre, fornendo uno spettacolo sorprendente visibile per circa quattro o cinque ore.

Sebbene gli sciami meteorici si verifichino ogni anno quando l’orbita terrestre si interseca con i detriti di comete e asteroidi, la scoperta di nuovi è rara. Alcuni sciami meteorici, come la cometa di Halley, sono documentati da migliaia di anni. Tuttavia, l'imminente doccia è unica in quanto è la prima associata all'oggetto vicino alla Terra Wirtanen.

In concomitanza con la pioggia di meteoriti di Wirtanen si verifica un altro evento notevole noto come Geminidi, che sembrerà provenire da una direzione diversa nel cielo notturno. Se le condizioni meteorologiche lo consentono, gli spettatori possono aspettarsi di assistere alle stelle cadenti durante questo spettacolo celestiale. I meteoroidi, che sono pezzi di detriti grandi quanto un pisello, si riscaldano e vaporizzano quando entrano nell'atmosfera terrestre, creando la scia luminosa comunemente vista durante gli sciami meteorici.

I meteoroidi più grandi, conosciuti come palle di fuoco, offrono uno spettacolo diverso. Questi pezzi di detriti, del peso di diversi chilogrammi, cadono più vicino alla Terra e possono essere osservati mentre attraversano un processo chiamato volo oscuro. Fireballs Aotearoa, una rete scientifica cittadina composta da oltre 100 telecamere in tutta la Nuova Zelanda, catturerà le riprese della pioggia di meteoriti. Lo scopo della rete è monitorare i meteoriti che potrebbero atterrare nel Paese e contribuire alla ricerca scientifica.

Anche se gli sciami meteorici non possono essere previsti con precisione, il professor Scott assicura che nelle notti limpide, gli spettatori sdraiati sulla schiena e guardando il cielo dovrebbero essere in grado di assistere alle stelle cadenti. Questo evento fornisce ai ricercatori preziose informazioni sulla natura delle comete e degli asteroidi, aumentando in definitiva la nostra comprensione dei potenziali impatti futuri sulla Terra. Per godere appieno di questo spettacolo celeste, si consiglia di trovare un luogo lontano dalle luci della città, poiché più scuro è il cielo, più affascinante sarà lo spettacolo.