Uccelli marini: alleati inaspettati nel favorire il recupero della barriera corallina

Un recente studio condotto dalla Lancaster University ha rivelato una sorprendente connessione tra gli uccelli marini e il recupero delle barriere coralline tropicali. Mentre il ritmo incessante del riscaldamento globale continua a minacciare questi fragili ecosistemi, sembra che gli uccelli marini possano essere la chiave della loro rinascita.

Lo studio si è concentrato sull’Acropora, un tipo critico di corallo che svolge un ruolo vitale nel sostenere le popolazioni ittiche e la crescita complessiva della barriera corallina. I ricercatori hanno scoperto che le barriere coralline situate vicino alle isole abitate da uccelli marini mostravano tempi di recupero significativamente più rapidi dopo eventi di sbiancamento rispetto alle barriere coralline prive di popolazioni di uccelli marini.

In effetti, la presenza di uccelli marini vicino alle barriere coralline tropicali ha portato a tassi di crescita dei coralli più che doppi rispetto a quelli delle barriere coralline senza colonie di uccelli marini. Si tratta di informazioni cruciali considerando la crescente frequenza di eventi di sbiancamento causati dall’aumento della temperatura del mare, che spesso portano a una diffusa mortalità dei coralli.

La ripresa accelerata osservata vicino alle colonie di uccelli marini potrebbe fare la differenza tra la sopravvivenza e la scomparsa delle barriere coralline di fronte ai cambiamenti climatici. Poiché gli eventi di sbiancamento si verificano più frequentemente che mai, la capacità di queste barriere coralline di riprendersi rapidamente è fondamentale.

Quindi, in che modo gli uccelli marini contribuiscono al ripristino delle barriere coralline? La risposta sta nel loro guano ricco di sostanze nutritive. Gli uccelli marini che si nutrono di pesci in mare aperto tornano sulle isole per riposarsi, lasciando dietro di sé guano ricco di azoto e fosforo. Quando il guano viene lavato in mare, fertilizza i coralli e altre specie marine, fornendo nutrienti essenziali per la crescita.

L’autore principale Casey Benkwitt, esperto di biologia marina presso la Lancaster University, spiega: “I nostri risultati mostrano chiaramente che i nutrienti derivati ​​dagli uccelli marini stanno guidando direttamente tassi di crescita dei coralli più rapidi e tassi di recupero più rapidi nei coralli Acropora”.

Per confermare i loro risultati, il gruppo di ricerca ha condotto lo studio in un remoto arcipelago dell’Oceano Indiano, confrontando le barriere coralline vicino a isole popolate da uccelli marini con quelle vicino a isole infestate da ratti, che hanno un impatto negativo sulle popolazioni di uccelli marini. Hanno inoltre condotto un approccio sperimentale, trapiantando i coralli Acropora tra le isole, che ha ulteriormente convalidato l’importanza della presenza di uccelli marini nell’arricchimento dei nutrienti e nel miglioramento della crescita dei coralli.

Poiché il tempo medio tra i successivi eventi di sbiancamento diminuisce in modo significativo, i tempi di recupero più brevi osservati vicino alle colonie di uccelli marini sono di fondamentale importanza. Anche piccole riduzioni dei tempi di recupero possono aiutare a mantenere la copertura corallina a breve termine.

Questo studio non solo offre una soluzione naturale per migliorare la resilienza dei coralli, ma sottolinea anche l’interconnessione degli ecosistemi e gli impatti più ampi degli sforzi di conservazione della biodiversità. Riconoscendo gli alleati inaspettati che si trovano negli uccelli marini, abbiamo il potenziale per proteggere e ripristinare le magnifiche barriere coralline che arricchiscono il nostro pianeta.