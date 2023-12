La città di Brampton riceve una richiesta di modifica della destinazione d'uso del territorio

By

La città di Brampton in Ontario, Canada, ha recentemente ricevuto una richiesta di modifica dell'uso del territorio da parte di Glenshore Investments Inc./MHBC Planning Urban Design and Landscape Architecture. La richiesta mira a rimuovere alcuni terreni dal Piano secondario 41(a) attraverso un emendamento al piano ufficiale e a rizonare un impianto di gestione delle acque piovane proposto dalla pianura alluvionale alla zona commerciale industriale.

L'impianto di gestione delle acque piovane, che fa parte di un progetto di piano di lottizzazione approvato con riserva, è destinato a mantenere la sua attuale funzione. La Città ora elaborerà la richiesta secondo la Legge di Pianificazione e ha già iniziato a farla circolare ai Dipartimenti Comunali e agli Enti Pubblici competenti per la revisione tecnica.

In particolare, qualsiasi decisione del Consiglio Comunale in merito all'approvazione di questa domanda verrà presa solo dopo lo svolgimento di un'assemblea pubblica, come previsto dalla legge sulla pianificazione. Il Comune pubblicherà anche un prossimo avviso di Assemblea Pubblica, consentendo ai residenti di fornire le loro osservazioni sulla domanda.

È importante sottolineare che il ricevimento di una domanda completa non indica la posizione del Comune riguardo al sostegno o all'opposizione alle modifiche proposte.

Questa domanda è stata ritenuta completa in conformità con la legge sulla pianificazione del 22 novembre 2023, come indicato nella sezione 22 (6.1), sezione 34 (10.4) e sezione 51 (19.1) della legge.

La città di Brampton continua a dare priorità a un'efficace pianificazione e sviluppo urbano, tenendo conto del feedback della comunità e aderendo ai processi legali delineati nella legge sulla pianificazione. I residenti e le parti interessate possono anticipare ulteriori aggiornamenti su questa applicazione man mano che avanza attraverso le fasi di revisione e processo decisionale.