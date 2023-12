Nuova ricerca: comprendere la relazione tra paesaggi e biodiversità

By

I ricercatori sono da tempo affascinati dall’interconnessione delle caratteristiche fisiche della Terra e dalla vasta gamma di organismi che la popolano. In un recente studio pubblicato su Nature, gli scienziati propongono una teoria innovativa che collega l’evoluzione della biodiversità agli “impulsi” dei sedimenti guidati dai paesaggi del passato.

La storia di questo concetto può essere fatta risalire all’inizio del XIX secolo, quando l’eclettico tedesco Alexander von Humboldt esplorò per primo l’idea che i paesaggi modellano la traiettoria della vita sul nostro pianeta. Anche se da allora la nostra comprensione dell’evoluzione della biodiversità è progredita in modo significativo, molti aspetti rimangono ancora misteriosi. Ad esempio, dobbiamo ancora scoprire il motivo per cui esiste un divario di 19 milioni di anni tra l’esplosione della vita marina e lo sviluppo delle piante sulla terraferma.

Per far luce su queste domande, i ricercatori hanno condotto estese simulazioni al computer basate su ricostruzioni del clima e della tettonica del passato. Queste simulazioni, equivalenti a dieci anni di tempo di calcolo, hanno permesso agli scienziati di osservare l’evoluzione dei paesaggi nell’arco di 540 milioni di anni e di confrontarla con le ricostruzioni della biodiversità marina e continentale.

Sorprendentemente, lo studio ha rivelato una correlazione positiva tra i sedimenti trasportati dai fiumi negli oceani e la diversificazione della vita marina. I fiumi non trasportano solo sedimenti ma anche nutrienti vitali, come carbonio, azoto e fosforo, essenziali per i cicli biologici che supportano tutti gli organismi viventi. Si è scoperto che le variazioni nell’apporto di nutrienti fluviali su scale temporali geologiche sono strettamente correlate alla diversificazione della vita marina.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto un’affascinante connessione tra episodi di estinzioni di massa negli oceani e diminuzioni significative del flusso sedimentario. Ciò suggerisce che la mancanza di nutrienti può destabilizzare la biodiversità e renderla suscettibile a eventi catastrofici, come impatti di asteroidi o eruzioni vulcaniche.

Lo studio ha inoltre evidenziato l’impatto dei paesaggi sulla diversità vegetale. Analizzando la copertura sedimentaria e l’asprezza del paesaggio nei continenti, i ricercatori hanno identificato una forte correlazione tra questi fattori e la diversificazione delle specie vegetali negli ultimi 400 milioni di anni. Man mano che la superficie terrestre si ricoprì gradualmente di terreno ricco di sostanze nutritive depositato dai fiumi, le piante furono in grado di svilupparsi e diversificarsi, portando alla comparsa di piante da fiore circa 100 milioni di anni fa.

Questi risultati sottolineano il ruolo significativo delle dinamiche del paesaggio nel plasmare la diversità della vita sul nostro pianeta. I paesaggi della Terra influenzano direttamente il numero massimo di specie che possono essere sostenute sia negli ecosistemi terrestri che marini. Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione di come la pelle vivente della Terra si è evoluta nel tempo e fornisce preziose informazioni sui fattori che guidano la biodiversità sul nostro pianeta.

Domande frequenti

D: Qual è il risultato principale della ricerca?

R: Il risultato principale della ricerca è la forte correlazione tra gli “impulsi” dei sedimenti guidati dai paesaggi e l’evoluzione e la diversificazione della biodiversità, sia negli ecosistemi marini che terrestri.

D: Come sono state condotte le simulazioni?

R: Le simulazioni sono state condotte utilizzando ricostruzioni del clima e della tettonica del passato, consentendo ai ricercatori di osservare l'evoluzione dei paesaggi nell'arco di 540 milioni di anni e confrontarla con le ricostruzioni della biodiversità marina e continentale.

D: Qual è il significato dell'apporto di nutrienti da parte dei fiumi?

R: L’apporto di nutrienti da parte dei fiumi, tra cui carbonio, azoto e fosforo, svolge un ruolo vitale nei cicli biologici che supportano tutti gli esseri viventi. Si è scoperto che le variazioni nell’apporto di nutrienti fluviali su scale temporali geologiche sono strettamente correlate alla diversificazione della vita marina.

D: In che modo i paesaggi influiscono sulla diversità vegetale?

R: I paesaggi influenzano la diversità vegetale fornendo copertura sedimentaria e asperità del paesaggio, che incidono direttamente sulla capacità di un continente di sostenere diverse specie vegetali. Quando la superficie terrestre si coprì di terreno ricco di sostanze nutritive depositato dai fiumi, le piante furono in grado di svilupparsi e diversificarsi, portando alla nascita di piante da fiore.

D: Cosa ci dice questa ricerca sul rapporto tra paesaggi e biodiversità?

R: Questa ricerca evidenzia il ruolo significativo delle dinamiche del paesaggio nel modellare la diversità della vita sul nostro pianeta. I paesaggi della Terra determinano il numero massimo di specie diverse che possono essere sostenute in un dato momento, sottolineando l'interconnessione delle caratteristiche fisiche della Terra e degli ecosistemi che sostengono.