Nuove conoscenze sulla dinamica del plasma di litio nella spettroscopia di degradazione indotta dal laser

Gli scienziati di un istituto di ricerca a Mosca, in Russia, hanno compiuto progressi significativi nella comprensione del comportamento del plasma di litio nella spettroscopia di degradazione indotta dal laser (LIBS). Le loro scoperte, che offrono nuove informazioni sulla dinamica di questo plasma, sono state recentemente pubblicate sulla prestigiosa rivista Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy.

LIBS è una tecnica ampiamente utilizzata per l'analisi dei materiali, che prevede l'irradiazione della superficie di un materiale con un impulso laser, che provoca la ionizzazione del materiale e l'emissione di radiazioni al plasma. Questa tecnica è stata applicata in vari campi, compreso lo studio del plasma nei reattori tokamak, dispositivi che utilizzano campi magnetici per confinare il plasma per esperimenti di fusione.

I ricercatori hanno sviluppato un modello ibrido utilizzando un software di simulazione avanzato, incluso il codice 3DLINE, per descrivere accuratamente la formazione, l’espansione e la radiazione del plasma di litio. A differenza dei modelli precedenti, il nuovo approccio richiedeva parametri liberi minimi, a parte le caratteristiche dell’impulso laser. Gli scienziati hanno convalidato il loro modello attraverso una serie di esperimenti LIBS condotti utilizzando un grande dispositivo monocromatore di massa.

Un risultato notevole dello studio è stata la scoperta che le condizioni di trasparenza per il plasma al litio possono essere facilmente violate. Tipicamente, i plasmi Li LIBS assorbono fino al 97% della radiazione lineare da 671 nm (Li I). Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che alcune linee, come le linee da 548 nm (Li II) e 610 nm (Li I), erano meno influenzate dall’assorbimento, in particolare quando il raggio laser era focalizzato con precisione sulla superficie.

Queste nuove intuizioni potrebbero avere implicazioni pratiche per le future applicazioni LIBS che coinvolgono superfici rivestite di litio. Comprendendo il comportamento del plasma di litio in modo più accurato, ricercatori e ingegneri possono ottimizzare il processo di caratterizzazione e migliorare le prestazioni del LIBS in vari domini tecnologici.

FAQ:

1. Cos'è la spettroscopia di degradazione indotta da laser (LIBS)?

LIBS è una tecnica per l'analisi dei materiali che prevede l'irradiazione di una superficie materiale con un impulso laser per creare plasma, che emette radiazioni che possono essere analizzate con uno spettrometro.

2. Cos'è un reattore tokamak?

Un tokamak è un dispositivo che utilizza i campi magnetici per confinare il plasma al fine di raggiungere le condizioni richieste per la fusione nucleare.

3. In che modo gli scienziati hanno studiato il plasma di litio?

Gli scienziati hanno utilizzato un modello ibrido che incorporava il codice 3DLINE per simulare la formazione, l’espansione e la radiazione del plasma di litio. Hanno anche condotto esperimenti LIBS utilizzando un dispositivo monocromatore di massa.

4. Quali sono stati i risultati principali dello studio?

Lo studio ha rivelato che le condizioni di trasparenza del plasma di litio possono essere facilmente violate, con diverse linee spettrali che mostrano diversi gradi di assorbimento. Una focalizzazione più precisa del raggio laser sulla superficie ha portato ad un plasma più trasparente.

5. In che modo questi risultati potrebbero essere utili?

I risultati possono aiutare ricercatori e ingegneri a migliorare la caratterizzazione delle superfici rivestite al litio utilizzando LIBS, portando a prestazioni migliorate in varie applicazioni che coinvolgono materiali al litio.