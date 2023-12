Venti Galattici: svelato un fenomeno universale

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo al flusso di materia tra le galassie e l'ambiente circostante. Questo fenomeno, noto come venti galattici, è stato osservato da tempo nell’universo locale. Tuttavia, un gruppo di ricerca internazionale, guidato da uno scienziato del CNRS, ha recentemente scoperto prove di questo fenomeno in galassie che hanno più di 7 miliardi di anni e sono attivamente impegnate nella formazione stellare.

Il team ha utilizzato MUSE, uno strumento incorporato nel Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe, per catturare e analizzare i dati di queste galassie. Unendo le immagini di oltre un centinaio di galassie, sono stati in grado di osservare e studiare i venti galattici attraverso lunghi periodi di esposizione.

I venti galattici sono il risultato della detonazione di stelle massicce, ma spesso rimangono sfuggenti a causa della loro natura diffusa e a bassa densità. Il team è riuscito a rilevare questi venti analizzando i segnali di emissione degli atomi di magnesio. Ciò ha permesso loro di mappare la struttura dei venti e rivelarne la morfologia come coni di materia espulsi perpendicolarmente su entrambi i lati del piano galattico.

Anche se questa ricerca scalfisce solo la superficie di questo fenomeno, il team spera di approfondire la comprensione della quantità di materia trasportata da questi venti e della portata della loro portata in futuro.

Questo studio innovativo, pubblicato sulla rivista Nature il 6 dicembre 2023, dimostra l’universalità dei venti galattici e fa luce sulla loro importanza nell’evoluzione delle galassie.

Svelando i misteri dei venti galattici, gli scienziati sono ora un passo avanti verso la comprensione degli intricati processi che modellano il nostro universo. Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione del flusso di materia nelle galassie, ma sottolinea anche l’interconnessione degli oggetti celesti su grandi distanze.