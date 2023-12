I ricercatori sviluppano un nuovo metodo per combinare dati genetici e spaziali di singole cellule

By

Riepilogo: Gli scienziati del Broad Institute del MIT e di Harvard hanno sviluppato un nuovo metodo chiamato Slide-tag, che consente ai ricercatori di attaccare tag di posizione precisi ai singoli nuclei cellulari conservando le informazioni sulla posizione originale delle cellule nel tessuto. Questo metodo combina dati genetici e spaziali, fornendo dettagli approfonditi sull'attività genetica e sulla posizione delle cellule nel tessuto. La tecnica si basa su Slide-seq, un altro approccio sviluppato dagli stessi laboratori in grado di mappare modelli spaziali dell’attività genetica ma privo di risoluzione a singola cellula. Con gli Slide-tag gli scienziati possono condurre esperimenti su singole cellule pur sapendo esattamente da dove proviene una cellula. I ricercatori hanno dimostrato l'efficacia del metodo nello studio delle cellule del tessuto cerebrale umano, delle tonsille e del melanoma e ritengono che l'integrazione dei dati spaziali possa rivelare nuove conoscenze in biologia.

Il nuovo metodo Slide-tags sviluppato dai ricercatori del Broad Institute del MIT e di Harvard consente agli scienziati di combinare dati genetici e spaziali di singole cellule. Attaccando etichette di localizzazione precise ai singoli nuclei cellulari, i ricercatori possono conservare informazioni sulla posizione originale delle cellule nel tessuto. Slide-tags si basa sull’approccio Slide-seq, sviluppato dagli stessi laboratori, che mappa i modelli spaziali dell’attività genetica all’interno dei tessuti ma manca di risoluzione a singola cellula.

La capacità di acquisire informazioni sia genetiche che di localizzazione fornisce ai ricercatori una comprensione più completa delle singole cellule. Questo metodo consente agli scienziati di condurre esperimenti su singole cellule pur conoscendo l'origine esatta di ciascuna cellula. L’integrazione dei dati spaziali ha il potenziale per scoprire nuove conoscenze in biologia che potrebbero non essere possibili attraverso i soli esperimenti standard su singola cellula.

I ricercatori hanno dimostrato l’efficacia del metodo Slide-tag studiando le cellule all’interno di vari tessuti, tra cui il tessuto cerebrale umano, le tonsille e un melanoma. Sfruttando i dati spaziali, i ricercatori sono stati in grado di scoprire nuova biologia che non sarebbe stata rivelata utilizzando solo i tradizionali esperimenti su singola cellula.

Il metodo Slide-tag prevede il trasferimento di fette di tessuto su matrici di sfere, ciascuna etichettata con più codici a barre per indicarne la posizione. I codici a barre penetrano nei nuclei delle cellule e i ricercatori misurano i diversi livelli dei diversi codici a barre in ciascun nucleo per calcolare la posizione della cellula all'interno della matrice. Una volta che i codici a barre si trovano all'interno dei nuclei cellulari, i ricercatori possono procedere con esperimenti standard su singola cellula.

Questo nuovo metodo apre nuove possibilità per studiare le singole cellule a livello molecolare all’interno di tessuti complessi, offrendo approfondimenti sia sull’attività genetica che sull’organizzazione spaziale. Unendo i dati spaziali e i dati di una singola cellula, gli scienziati possono acquisire una comprensione più profonda del comportamento e della funzione cellulare.