Esplorare il collegamento tra attività neurale e processo decisionale

I ricercatori della Rutgers University-Newark hanno recentemente condotto uno studio per indagare il ruolo della corteccia orbitofrontale (OFC) nel processo decisionale basato sui valori. Sebbene studi precedenti abbiano suggerito che l’OFC sia coinvolto nella rappresentazione dei valori di varie opzioni decisionali, i meccanismi neurali specifici alla base di questo processo sono rimasti poco chiari.

Il team, guidato da Vincent B. McGinty e Shira M. Lupkin, mirava a far luce su questo argomento studiando l'attività dei neuroni che codificano i valori nell'OFC dei primati. È noto che questi neuroni creano una rappresentazione soggettiva del valore delle diverse opzioni decisionali.

Esaminando la frequenza di attivazione di questi neuroni mentre i primati prendevano decisioni, i ricercatori hanno scoperto una relazione coerente tra le scelte fatte dagli animali e i segnali di valore codificati dai neuroni OFC. I tassi di licenziamento variavano a seconda dell'opportunità o meno di ciascuna decisione.

"Questo studio affronta una questione cruciale che ha implicazioni per la comprensione dei disturbi neuropsichiatrici", ha spiegato McGinty. “Sappiamo che i cambiamenti nel comportamento decisionale e nella funzione OFC si osservano in condizioni come l’abuso di sostanze, la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo. Scoprendo il legame tra attività neurale e processo decisionale, possiamo ottenere informazioni dettagliate su questi disturbi”.

Lo studio ha tratto ispirazione dalla ricerca sulla percezione e sul giudizio visivo. McGinty e Lupkin miravano ad applicare principi simili per comprendere come l'OFC contribuisce ai processi decisionali. In tal modo, sperano di aprire la strada a studi futuri che esplorino l’impatto della disfunzione OFC sul processo decisionale nei disturbi neuropsichiatrici.

I risultati di questo studio offrono preziose informazioni su come il cervello organizza il processo decisionale basato sui valori. Comprendendo meglio i meccanismi neurali in gioco, i ricercatori possono potenzialmente sviluppare interventi mirati per individui con disturbi neuropsichiatrici caratterizzati da processi decisionali alterati.

Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero contribuire a progressi nel trattamento di condizioni come l’abuso di sostanze, la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo, che sono noti per essere associati a disturbi nel comportamento decisionale e nella funzione OFC.