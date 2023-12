Gli scienziati sviluppano un metodo innovativo per tracciare i neuroni negli animali in movimento

By

Gli scienziati dell'EPFL e di Harvard hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che consente di tracciare i neuroni negli animali in movimento e in deformazione. Combinando l’apprendimento profondo con una nuova tecnica chiamata “potenziamento mirato”, i ricercatori hanno sviluppato un metodo di intelligenza artificiale per decifrare l’attività dei circuiti negli animali che si muovono liberamente.

In precedenza, i ricercatori erano stati in grado di immaginare i neuroni negli animali, ma tracciare e riconoscere questi neuroni a livello computazionale si è rivelato una sfida, soprattutto quando il cervello si muove e si deforma all’interno del corpo dell’organismo. Tuttavia, un team di ricercatori guidato da Sahand Jamal Rahi della Scuola di scienze di base dell'EPFL ha trovato una soluzione a questo problema.

Utilizzando le reti neurali convoluzionali (CNN), un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale in grado di identificare modelli nelle immagini, i ricercatori hanno addestrato l'intelligenza artificiale a dare un senso ai neuroni osservati. La CNN si concentra su piccole porzioni dell'immagine, come bordi, colori o forme, per identificare e tracciare i neuroni nel cervello dell'animale.

Per affrontare la difficoltà di gestire i vari aspetti causati dalle deformazioni del corpo, gli scienziati hanno sviluppato una CNN potenziata con un “potenziamento mirato”. Questo metodo crea automaticamente annotazioni di riferimento, riducendo la necessità di lunghe annotazioni manuali.

I ricercatori hanno testato il loro approccio utilizzando il nematode Caenorhabditis elegans, un organismo modello nelle neuroscienze. Hanno rintracciato con successo gli interneuroni nel verme e ne hanno osservato comportamenti complessi. Ad esempio, i neuroni hanno mostrato modelli di risposta adattabili quando esposti a stimoli diversi.

Riducendo significativamente lo sforzo manuale e aumentando la produttività dell’analisi, questa innovazione ha il potenziale per accelerare la ricerca nell’imaging cerebrale e approfondire la nostra comprensione dei circuiti e dei comportamenti neurali. I ricercatori hanno anche reso accessibile la loro CNN attraverso un’interfaccia user-friendly, semplificando l’intero processo dall’annotazione manuale alla correzione di bozze finale.

Questo nuovo metodo apre la strada a ulteriori progressi nel monitoraggio dei neuroni negli animali in movimento e apre possibilità per lo studio dell’attività cerebrale in organismi più complessi.