Brevi interazioni sociali possono aumentare il benessere, spettacoli di studio

Sommario:

Un nuovo studio condotto in Turchia ha scoperto che anche brevi interazioni sociali, come salutare uno sconosciuto o ringraziare qualcuno, possono aumentare significativamente il senso di benessere di una persona. I ricercatori sono stati in grado di replicare i risultati sia nelle popolazioni occidentali, istruite, industrializzate, ricche e democratiche (WEIRD) che nelle popolazioni non-WEIRD. Lo studio ha inoltre evidenziato l’importanza di queste interazioni sociali minime, in particolare durante la stagione dello shopping natalizio, quando tali incontri sono più comuni. Le ricerche precedenti si concentravano principalmente sulle conversazioni come modo per aumentare il benessere, ma questo studio evidenzia l’impatto positivo di semplici saluti ed espressioni di gratitudine. I ricercatori suggeriscono che gli interventi e le politiche mirati al saluto e al ringraziamento potrebbero essere un modo semplice ed economico per migliorare il benessere soggettivo.

Lo studio, condotto in collaborazione con una società di ricerca sull’opinione pubblica in Turchia, ha coinvolto oltre 3,200 adulti intervistati sulle loro interazioni sociali minime e sulla soddisfazione della vita. I partecipanti che credevano nella mobilità sociale e avevano maggiori interazioni con legami deboli (conoscenti o estranei) hanno riportato livelli più elevati di soddisfazione di vita. I risultati hanno anche mostrato che il contesto culturale ha avuto un ruolo, con le interazioni con gli estranei che hanno avuto un effetto minore nel gruppo turco, che aveva una cultura più ristretta e interdipendente.

I ricercatori hanno sottolineato l’impatto della pandemia di COVID-19, che ha limitato le interazioni faccia a faccia e privato le persone dei benefici di interazioni sociali minime. Poiché molti individui continuano a lavorare da casa e hanno meno opportunità di interagire con legami deboli o estranei, lo studio evidenzia l’importanza di questi brevi scambi sociali per il benessere soggettivo.

In definitiva, questa ricerca offre preziose informazioni sul potere delle semplici interazioni sociali e fornisce una potenziale strada per migliorare il benessere attraverso politiche e interventi che promuovono il saluto e il ringraziamento.