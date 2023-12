I geni di Neanderthal e l'evoluzione dei modelli di sonno umani

By

È risaputo che gli esseri umani hanno diversi modelli di sonno, con alcuni individui che si alzano presto mentre altri sono nottambuli. Le origini di queste preferenze di sonno sono state a lungo un mistero, ma uno studio recente getta nuova luce sull’argomento. I ricercatori hanno scoperto una connessione tra i geni dei Neanderthal e i moderni “mattinieri”, rivelando come i nostri antichi incontri abbiano influenzato le nostre abitudini di sonno.

Lo studio approfondisce il viaggio genetico dalle nostre radici africane alla mescolanza con i Neanderthal. Circa 300,000 anni fa, gli esseri umani anatomicamente moderni emersero in Africa e infine migrarono in Eurasia circa 70,000 anni fa. Durante questa migrazione, incontrarono Neanderthal e Denisoviani, due antiche specie di ominidi che si erano adattate all'ambiente eurasiatico nel corso di centinaia di migliaia di anni.

L’incrocio tra gli esseri umani moderni e i Neanderthal non fu solo uno scambio sociale ma anche genetico. Gli scienziati hanno scoperto che alcuni geni dei Neanderthal hanno fornito agli esseri umani varianti benefiche per il loro nuovo ambiente. Questi adattamenti includevano livelli di emoglobina compatibili con l’altitudine, risposte immunitarie, pigmentazione della pelle e composizione del grasso.

Oltre ai tratti fisici, i ricercatori hanno identificato 246 geni circadiani che svolgono un ruolo nell'orologio interno del nostro corpo. Questi geni hanno mostrato differenze significative tra gli esseri umani moderni e gli antichi ominini, suggerendo variazioni nel modo in cui percepivano i cicli diurni e notturni. Questa discrepanza nei ritmi circadiani può essere attribuita ai diversi modelli di luce del giorno in Africa e alle latitudini eurasiatiche più elevate.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato specifici geni circadiani negli antichi esseri umani che potrebbero aver influenzato le differenze del ritmo circadiano tra noi e i nostri antichi cugini. Hanno scoperto che le varianti genetiche dei Neanderthal erano costantemente associate a un aumento della mattinata in uno studio completo che ha coinvolto centinaia di migliaia di individui della Biobanca del Regno Unito. Il tratto mattutino, caratterizzato da un orologio circadiano accorciato, probabilmente offriva un vantaggio di sopravvivenza per i nostri antenati alle latitudini più elevate.

Questo studio offre preziose informazioni su come i nostri incontri con i Neanderthal hanno modellato non solo chi siamo ma anche le nostre abitudini di sonno. L’eredità dei Neanderthal potrebbe averci lasciato qualcosa di più che semplici strumenti e fuoco: potrebbe aver impostato le nostre sveglie. La ricerca futura riguarderà l’esplorazione degli effetti delle varianti genetiche dell’uomo di Neanderthal sugli orologi circadiani in diverse popolazioni umane e lo studio di altri tratti adattativi.