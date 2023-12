Collegamento genetico trovato tra uomini di Neanderthal e mattinieri

By

Un recente studio pubblicato su “Genome Biology and Evolution” suggerisce che i mattinieri potrebbero aver ereditato le loro abitudini dai nostri antenati Neanderthal estinti. Ricercatori della Vanderbilt University, dell’Università della Pennsylvania e di altre istituzioni hanno trovato prove di varianti genetiche legate al ritmo circadiano nel DNA dei Neanderthal che potrebbero influenzare i modelli di sonno negli esseri umani moderni.

Il ritmo circadiano è l’orologio interno del cervello umano che regola il nostro ciclo sonno-veglia in base all’esposizione alla luce. Lo studio suggerisce che i Neanderthal, che vivevano a latitudini più elevate, traevano beneficio dall’essere mattinieri perché permetteva loro di sincronizzare i loro orari di sonno e veglia con le giornate estive più lunghe. Per adattarsi alle variazioni stagionali della luce del giorno, i nostri antenati che migrarono dall’Africa all’Eurasia 70,000 anni fa dovettero sviluppare varianti genetiche che aiutassero a regolare i loro schemi di sonno.

Dopo aver identificato una serie di geni associati all’orologio circadiano, i ricercatori hanno trovato varianti specifiche negli esseri umani moderni e nei Neanderthal che potrebbero influenzare il ritmo circadiano. Hanno testato ulteriormente queste varianti utilizzando i dati della Biobanca del Regno Unito e hanno scoperto che le varianti genetiche introgresse, che si sono spostate dai Neanderthal agli esseri umani moderni, erano costantemente collegate alla preferenza di svegliarsi presto.

L'incrocio tra gli esseri umani moderni e i Neanderthal ha permesso ad alcuni individui di ereditare gli orologi circadiani dei Neanderthal. Tuttavia, è importante notare che non tutte le varianti genetiche ereditate dagli ominini arcaici erano vantaggiose. Ricerche precedenti indicano che molte varianti sono state “rimosse dalla selezione naturale” perché non erano benefiche per gli esseri umani moderni.

Questo studio fa luce sui fattori genetici che influenzano i nostri modelli di sonno e fornisce informazioni su come i nostri antenati si sono adattati alle diverse condizioni ambientali. Identificare la base genetica dell’alzarsi presto potrebbe avere implicazioni per comprendere i disturbi del sonno e potenzialmente sviluppare trattamenti mirati.

Sommario:

