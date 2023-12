DNA di Neanderthal collegato ai primi uccelli, risultati di uno studio

Secondo uno studio recente, l’abitudine di andare a letto presto e di alzarsi presto potrebbe essere ereditata dai nostri antichi antenati che si incrociarono con i Neanderthal. Sebbene la maggior parte dei geni acquisiti attraverso gli incroci siano scomparsi, ne rimane una piccola frazione, compresi i geni che influenzano il nostro orologio biologico. I ricercatori hanno scoperto che questi geni contribuiscono alla tendenza di alcuni individui ad essere mattinieri, rendendoli più inclini a svegliarsi e ad andare a letto prima rispetto ad altri. Lo studio ha analizzato il DNA degli esseri umani moderni e dei Neanderthal per identificare diverse varianti genetiche coinvolte nei ritmi circadiani. Esaminando il database della Biobank del Regno Unito, i ricercatori hanno scoperto che molti individui sono portatori di queste varianti e che sono costantemente correlate all'essere mattinieri. Tuttavia, è importante notare che essere una persona mattiniera non è determinato esclusivamente dai geni di Neanderthal. Esistono centinaia di altri geni, oltre a fattori ambientali e culturali, che influenzano i ritmi del sonno. L’impatto dei geni di Neanderthal sulle preferenze del sonno è relativamente piccolo. Il ricercatore principale dello studio suggerisce che questi geni fossero benefici per i nostri antenati che vivevano a latitudini più elevate, poiché avere un orologio biologico flessibile consentiva loro di adattarsi alle variazioni stagionali dei livelli di luce. Questa prova genetica fa luce sulle origini delle nostre abitudini di sonno ed evidenzia come i nostri antenati si adattarono ai diversi ambienti.

