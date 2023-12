Influenza genetica: ascendenza di Neanderthal legata all'essere una persona mattiniera

Riepilogo: Una nuova ricerca suggerisce che i nostri antenati di Neanderthal potrebbero aver avuto un ruolo nel plasmare la nostra preferenza per il risveglio presto. Uno studio condotto da ricercatori dell’Università della California a San Francisco ha combinato analisi del DNA antico, studi genetici sugli esseri umani moderni e intelligenza artificiale per scoprire prove genetiche delle differenze negli orologi circadiani tra i Neanderthal e gli esseri umani moderni. Quando i Neanderthal migrarono in Eurasia, incontrarono nuovi ambienti con maggiori variazioni stagionali di luce diurna e temperatura. I ricercatori hanno ipotizzato che l’incrocio tra i Neanderthal e gli esseri umani moderni avrebbe potuto portare alla trasmissione di varianti circadiane ad alcuni esseri umani. Per indagare su questo, hanno analizzato le varianti genetiche introgresse in un’ampia coorte della Biobanca del Regno Unito e hanno scoperto che queste varianti aumentavano costantemente la propensione a svegliarsi presto, nota come “mattina”. I ricercatori ritengono che questa preferenza verso il mattino avrebbe potuto essere benefica per i nostri antenati che vivevano a latitudini più elevate con periodi di luce estiva prolungati. Nel complesso, lo studio fa luce sui fattori genetici che influenzano i nostri modelli di sonno ed evidenzia il potenziale impatto dell’eredità di Neanderthal sui nostri ritmi circadiani.

L'impatto degli antenati di Neanderthal sulla preferenza del sonno

Un recente studio che indaga sulle origini genetiche della preferenza del sonno ha rivelato un intrigante legame tra i nostri antenati di Neanderthal e la nostra propensione a essere mattinieri. I ricercatori dell’Università della California a San Francisco hanno condotto un’analisi completa, combinando dati del DNA antico, studi genetici moderni e intelligenza artificiale per svelare l’influenza dell’eredità di Neanderthal sui nostri ritmi circadiani.

I Neanderthal, che migrarono in Eurasia circa 700,000 anni fa, incontrarono nuovi ambienti diversi con maggiori variazioni stagionali di luce diurna e temperatura. Ciò ha spinto i ricercatori a esplorare la possibilità che il materiale genetico dei Neanderthal possa aver contribuito alle differenze negli orologi circadiani tra i Neanderthal e gli esseri umani moderni, che rimasero principalmente in Africa.

Lo studio si è concentrato sulle varianti genetiche introgresse, ovvero varianti genetiche passate dai Neanderthal agli esseri umani moderni. Esaminando un’ampia coorte di individui della Biobank del Regno Unito, i ricercatori hanno scoperto che molte di queste varianti introgredite avevano effetti significativi sulla preferenza del sonno, in particolare verso l’aumento della “mattutina”. Questa inclinazione al risveglio precoce è associata a un periodo ridotto dell'orologio circadiano e si osserva negli adattamenti alle alte latitudini di altri animali.

Si ritiene che il periodo circadiano ridotto influenzato dagli antenati di Neanderthal sia benefico per gli individui che vivono ad alte latitudini, poiché consente un allineamento più rapido dei modelli sonno/veglia con i cambiamenti di luce stagionale. I moscerini della frutta, ad esempio, richiedono periodi circadiani più brevi per sincronizzarsi con periodi di luce estivi prolungati alle alte latitudini. Questa pressione selettiva ha portato a clini latitudinali nelle popolazioni di moscerini della frutta, con periodi decrescenti all'aumentare della latitudine.

Il team di ricercatori ha suggerito che la propensione ad essere una persona mattiniera avrebbe potuto essere evolutivamente vantaggiosa per i nostri antenati che vivevano a latitudini più elevate in Europa, e quindi le caratteristiche genetiche dei Neanderthal che influenzavano i ritmi circadiani venivano mantenute nel tempo.

L’autore principale John A. Capra ha sottolineato l’importanza delle loro scoperte, affermando: “Analizzando i frammenti di DNA di Neanderthal che rimangono nei genomi umani moderni, abbiamo scoperto una tendenza sorprendente: molti di essi influenzano il controllo dei geni circadiani negli esseri umani moderni, in modo coerente. aumentando la propensione ad essere una persona mattiniera. Questa scoperta è in linea con gli effetti della vita a latitudini più elevate sugli orologi circadiani di varie specie animali.

Mentre i ricercatori continuano a svelare i misteri del nostro patrimonio genetico, questo studio aggiunge un ulteriore livello di comprensione della miriade di modi in cui i nostri antenati di Neanderthal hanno influenzato le nostre vite moderne. La nostra preferenza per essere una persona mattiniera potrebbe derivare da un’antica eredità genetica che ha permesso ai nostri antenati di prosperare in ambienti diversi e di adattarsi alle sfide presentate dall’ambiente circostante.