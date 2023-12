Origine genetica delle persone mattutine: un'eredità di Neanderthal

By

Uno studio recente ha fatto luce sulle origini della nostra preferenza per il risveglio presto, suggerendo che il materiale genetico tramandato dai nostri antenati Neanderthal potrebbe aver contribuito a questa caratteristica. Utilizzando il DNA antico dei Neanderthal, nonché studi genetici su larga scala e l'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno identificato prove genetiche delle differenze negli orologi circadiani dei Neanderthal e degli esseri umani moderni.

Circa 700,000 anni fa, i Neanderthal migrarono in Eurasia, incontrando nuovi ambienti con latitudini più elevate e maggiori variazioni stagionali di luce diurna e temperatura. Questi fattori probabilmente hanno influenzato lo sviluppo dei loro ritmi circadiani. Inoltre, l’incrocio tra i Neanderthal e gli esseri umani moderni eurasiatici ha ulteriormente contribuito alla potenziale eredità delle varianti circadiane.

Per esplorare questa ipotesi, i ricercatori hanno analizzato le varianti genetiche che erano state trasferite dai Neanderthal agli esseri umani moderni. Prendendo spunto da un vasto gruppo di diverse centinaia di migliaia di persone, hanno scoperto numerose varianti introgresse che influenzavano la preferenza del sonno. In particolare, queste varianti aumentavano costantemente la “mattinalità”, indicando un’influenza genetica sulla propensione a svegliarsi presto.

Questa preferenza per l’alzarsi presto sembra essere vantaggiosa per gli individui che vivono più vicini alle latitudini più elevate dell’Europa. Un periodo più breve dell’orologio circadiano, associato ad un aumento della mattinata, consente un allineamento più rapido dei modelli sonno/veglia con segnali esterni. Questo adattamento è osservato in varie specie animali che abitano a latitudini più elevate.

I risultati di questo studio forniscono spunti interessanti sulla nostra storia evolutiva. La propensione ad essere una persona mattiniera potrebbe essere stata benefica per i nostri antenati che vivevano alle latitudini più elevate dell'Europa e quindi diventare una caratteristica genetica dei Neanderthal che vale la pena preservare.

L'autore principale John A. Capra dell'Università della California a San Francisco sottolinea l'importanza di questa ricerca, affermando: "Analizzando i frammenti di DNA di Neanderthal che rimangono nei genomi umani moderni, abbiamo scoperto una tendenza notevole: molti di loro hanno effetti su il controllo dei geni circadiani negli esseri umani moderni e aumenta costantemente la propensione ad essere una persona mattiniera. Questo cambiamento è in linea con gli effetti della vita a latitudini più elevate sugli orologi circadiani degli animali e probabilmente consente un adattamento più rapido ai cambiamenti dei modelli di luce stagionali”.

Mentre continuiamo a svelare le complessità della nostra composizione genetica, diventa sempre più chiaro che la nostra veglia mattutina potrebbe avere radici profonde nella nostra eredità di Neanderthal.