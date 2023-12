Valutazione del rischio e bonifica dei parchi industriali dismessi nei paesi in via di sviluppo

Un team di ricercatori dell’Università di Zhejiang ha recentemente condotto uno studio sulla valutazione del rischio e sulla bonifica dei parchi industriali dismessi nei paesi in via di sviluppo, concentrandosi su uno specifico parco industriale costiero nella provincia di Zhejiang, in Cina. La complessità delle fonti di inquinamento e delle proprietà migratorie in questi parchi pone sfide per una valutazione completa del rischio.

I parchi industriali dismessi nei paesi in via di sviluppo spesso affrontano problemi di inquinamento e contaminazione, che rappresentano una minaccia sia per la salute umana che per l’ambiente. In Cina, ad esempio, un’indagine nazionale sul suolo condotta nel 2014 ha rivelato che oltre il 34% dei campioni di suolo provenienti da siti industriali dismessi superava gli standard nazionali di qualità del suolo. Per affrontare questo problema, è stato lanciato il Piano d’azione per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento del suolo con l’obiettivo di ripristinare il 95% dei siti contaminati per un uso futuro entro il 2030.

La riqualificazione dei siti industriali dismessi può apportare benefici significativi alla società, all’economia e all’ambiente. Tuttavia, presenta anche sfide ambientali, in particolare per quanto riguarda la potenziale esposizione umana agli inquinanti durante il processo di riqualificazione. Una valutazione accurata del rischio e una classificazione efficiente delle zone a rischio sono fondamentali per interventi di bonifica efficaci che proteggano la salute umana e l’ambiente.

Lo studio condotto dal team del professor Lizhong Zhu mirava a valutare il rischio di un parco industriale dismesso su larga scala e fornire una base per un'accurata classificazione e classificazione delle zone a rischio. I ricercatori hanno identificato gli inquinanti organici caratteristici e hanno analizzato la loro distribuzione spaziale nel suolo e nelle acque sotterranee. Hanno inoltre stabilito l'associazione spaziale degli inquinanti organici nei contenuti multimediali utilizzando il modello Geodetector, migliorando l'identificazione della fonte e la valutazione del rischio. Inoltre, hanno valutato i rischi cancerogeni e non cancerogeni degli inquinanti organici attraverso i percorsi di esposizione e hanno determinato obiettivi di bonifica basati sui futuri modelli di utilizzo del territorio.

Questo approccio globale alla valutazione del rischio fornisce uno strumento pratico per la classificazione, la classificazione e la zonizzazione dei parchi industriali dismessi. Lo studio fornisce preziose informazioni sulle caratteristiche di distribuzione e migrazione dell’inquinamento organico nei parchi industriali, aiutando nella rappresentazione dettagliata dell’inquinamento e nello sviluppo di strategie di bonifica efficaci.

In conclusione, la valutazione e la bonifica dei parchi industriali dismessi nei paesi in via di sviluppo sono fondamentali per affrontare l’inquinamento e proteggere la salute umana. La ricerca condotta dal team dell’Università di Zhejiang contribuisce alla comprensione e alla gestione del rischio in questi parchi, fornendo approfondimenti e strumenti per futuri sforzi di bonifica.