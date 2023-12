Gli scienziati identificano prove di fissione nel cosmo, indicando nuclei superpesanti

Uno studio rivoluzionario condotto dagli scienziati del DOE/Los Alamos National Laboratory ha scoperto prove convincenti a sostegno del verificarsi della fissione nel cosmo. Analizzando le abbondanze degli elementi del processo r osservate nelle stelle, i ricercatori hanno scoperto una potenziale firma che indica la produzione di nuclei superpesanti oltre gli elementi più pesanti della tavola periodica. Questa scoperta mette in discussione le convinzioni precedenti e apre nuove possibilità per comprendere la formazione degli elementi pesanti.

Tradizionalmente, si pensava che la fissione non avvenisse al di fuori dei laboratori, senza prove conclusive a sostegno della sua esistenza in ambienti cosmici. Tuttavia, utilizzando i più recenti dati osservativi, gli scienziati hanno identificato correlazioni tra diversi gruppi di elementi, in particolare metalli leggeri di precisione come l'argento e nuclei di terre rare come l'europio. Si è scoperto che gli elementi crescenti in un gruppo corrispondono agli elementi crescenti nell'altro gruppo, suggerendo un processo coerente in atto.

Per esplorare il potenziale della fissione, gli scienziati si sono affidati ai modelli di fissione come mezzo per interpretare gli esperimenti e completare i set di dati. Questi modelli, che si sono rivelati estremamente accurati rispetto ai dati misurati, hanno consentito estrapolazioni in assenza di misurazioni dirette. Questo studio conferma il ruolo della fissione nella sintesi degli elementi pesanti ed evidenzia la necessità di considerare sia le specie a vita breve che quelle a vita lunga negli input nucleari.

Matthew Mumpower, un fisico teorico coinvolto nella ricerca, ha espresso il significato di questi risultati, affermando: “Questo è incredibilmente profondo ed è la prima prova della fissione operante nel cosmo, confermando una teoria che abbiamo proposto diversi anni fa. Man mano che acquisiamo più osservazioni, il cosmo dice: "Ehi, c'è una firma qui, e può provenire solo dalla fissione".

Lo studio non solo rafforza la presenza della fissione, ma indica anche la possibilità che esistano elementi pesanti con una massa atomica pari a 260. Le conoscenze acquisite da questa ricerca potrebbero avere implicazioni di vasta portata per la nostra comprensione dell’universo e dei processi che lo modellano.

Stabilendo l’associazione tra la fissione e le abbondanze elementari osservate in un campione di stelle, lo studio fornisce prove evidenti a sostegno del verificarsi della fissione in ambienti cosmici. La conferma di questo meccanismo, su cui gli scienziati meditano fin dagli anni '1950, fa luce sulla complessa natura della formazione degli elementi e sugli intricati processi che avvengono oltre i regni del nostro Laboratorio.

