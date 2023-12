Il rivoluzionario sistema laser migliora la precisione chirurgica

Con uno sviluppo rivoluzionario, un team di ricercatori dell’Università di Basilea ha creato un sistema laser rivoluzionario che ha il potenziale di trasformare le procedure chirurgiche. Questo sistema multifunzionale combina tre funzionalità critiche: taglio dell'osso, controllo della profondità di taglio e differenziazione dei tessuti. Integrando queste capacità, il team ha superato i limiti precedenti e ha migliorato significativamente l’uso sicuro ed efficace dei laser in chirurgia.

Il nuovo sistema laser utilizza tre laser focalizzati su un unico punto. Il primo laser agisce come un sensore tissutale, scansionando l’area attorno al sito di taglio osseo e analizzando la composizione dei campioni di tessuto vaporizzati utilizzando uno spettrometro. Questa analisi crea una mappa dettagliata che distingue l'osso dai tessuti molli. Una volta completato questo processo di mappatura, il secondo laser, appositamente progettato per il taglio osseo, viene attivato e prende di mira le aree identificate come ossa sulla mappa generata. Contemporaneamente, il terzo laser, un sistema ottico, monitora continuamente la profondità del taglio per prevenire danni involontari agli strati più profondi del tessuto.

Ciò che distingue questo sistema laser è la sua capacità di operare in modo autonomo, senza la necessità dell’intervento umano, verificando continuamente che venga tagliato il tessuto corretto. La precisione del sistema è stata dimostrata attraverso test su ossa e tessuti del femore di maiale, raggiungendo una precisione entro frazioni di millimetro. Inoltre, la velocità del sistema laser è paragonabile ai metodi chirurgici convenzionali, garantendo procedure efficienti e tempestive.

Sebbene la ricerca sia ancora in corso, sono in corso sforzi per ridurre ulteriormente le dimensioni del sistema. Le fasi iniziali si sono concentrate sulla condensazione dei laser ottici e di taglio in un'unità delle dimensioni di una scatola di fiammiferi. L'obiettivo finale è quello di incorporare il sensore tissutale e miniaturizzare l'intera configurazione per adattarla a un endoscopio, consentendo interventi chirurgici minimamente invasivi.

Le potenziali applicazioni di questo sistema laser avanzato sono vaste. I chirurghi potrebbero trarre vantaggio da una differenziazione più accurata tra tumori e tessuti sani, riducendo al minimo la rimozione del tessuto circostante non interessato. Inoltre, il taglio laser controllato consente forme di taglio innovative, migliorando l’integrazione degli impianti ossei con le strutture ossee esistenti.

Il dottor Arsham Hamidi, autore principale dello studio, sottolinea i vantaggi dell'utilizzo del laser in chirurgia. Il taglio senza contatto riduce il rischio di infezioni, mentre incisioni più piccole e precise favoriscono una guarigione più rapida dei tessuti e una riduzione delle cicatrici.

Questo sistema laser pionieristico segna un progresso significativo nella precisione chirurgica e ha il potenziale per rivoluzionare le procedure chirurgiche in vari campi medici. Il futuro della chirurgia laser assistita sembra promettente, con risultati migliori per i pazienti e tecniche chirurgiche migliorate all’orizzonte.