Le emissioni di metano dai canali nelle città olandesi sono molto maggiori di quanto stimato in precedenza

I ricercatori della Radboud University hanno scoperto che le emissioni di metano provenienti dai canali delle città olandesi sono state notevolmente sottostimate. Il microbiologo Koen Pelsma ha condotto uno studio sulle emissioni di metano dai canali di Amsterdam, Zaandam, Leiden e Zwolle. La sua ricerca prevedeva l'utilizzo di un carotatore e di una camera di misurazione galleggiante per raccogliere campioni di acqua e terreno dai canali.

Pelsma scoprì che in tutti i canali erano presenti microbi mangiatori di metano, indicando la presenza di metano. Oltre a misurare le emissioni di metano, Pelsma ha valutato anche la qualità dell’acqua dei canali. La sua ricerca ha rivelato che cinque delle sei città studiate rilasciavano metano.

Una scoperta sorprendente emersa dallo studio è stata la scoperta che le bolle spesso viste salire in superficie nei canali sono in realtà metano, non prodotto dai pesci come si credeva in precedenza. Pelsma suggerisce che queste bolle potrebbero essere responsabili di una parte significativa delle emissioni di metano.

La ricerca ha comportato anche la raschiatura dello strato di biofilm presente sulle pareti delle banchine. Pelsma ha trovato batteri che mangiano metano nel biofilm, indicando il loro ruolo nel consumo di metano.

Nonostante la prevalenza di canali nelle città olandesi, mancano ricerche sulle emissioni di metano da questi corsi d’acqua. Pelsma sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per comprendere le fonti di metano nei canali e per sviluppare strategie per ridurre le emissioni.

Le caratteristiche uniche dei canali, come l'assenza di un letto o di una sponda e la costante interruzione causata dal traffico delle barche, li rendono ambienti difficili da studiare. Tuttavia, dato che il 12.5% delle piccole acque superficiali nei Paesi Bassi sono canali urbani, è fondamentale comprendere meglio le loro emissioni di metano.

Questa ricerca evidenzia l’importanza di considerare le acque urbane, come i canali, nel calcolo delle emissioni di metano. Sottovalutando queste emissioni, studi precedenti potrebbero aver distorto la valutazione complessiva delle emissioni di gas serra. I risultati di questo studio sottolineano la necessità di una ricerca più completa sulle emissioni di metano dai canali e da altri corpi idrici urbani.