Un uomo del Michigan scopre un prezioso meteorite dopo 80 anni

Un uomo del Michigan possedeva inconsapevolmente uno dei meteoriti più grandi dello stato per oltre 80 anni fino a quando non è stato recentemente identificato e venduto per una somma significativa. David Mazurek, che acquistò una fattoria a Edmore, nel Michigan nel 1988, si imbatté nel meteorite durante l'ispezione della proprietà. Il precedente proprietario aveva utilizzato per decenni la roccia da 22 libbre come fermaporta, ignaro del suo valore.

Mazurek aveva occasionalmente portato la roccia alla scuola dei suoi figli per mostrarla e raccontarla, ma fu solo quando notò la crescente domanda e redditività dei pezzi di meteorite che decise di farla esaminare. Ha contattato Mona Sirbescu, geologa della Central Michigan University, che in precedenza aveva ricevuto richieste simili senza risultati significativi.

Sirbescu riconobbe immediatamente la natura speciale della roccia, che soprannominò il meteorite di Edmore. Dopo l'analisi, si è stabilito che si trattava di un grande meteorite ferro-nichel con una notevole quantità di nichel, che costituiva circa il 12% della sua composizione. Sirbescu dichiarò che si trattava dell'esemplare più prezioso che avesse mai incontrato, sia dal punto di vista monetario che scientifico.

Dopo averne verificato l'autenticità, Mazurek vendette il meteorite all'Abrams Planetarium della Michigan State University per 75,000 dollari. In segno di gratitudine, ha promesso il 10% del ricavato della vendita al dipartimento di scienze della terra e dell'atmosfera della CMU, dove Sirbescu aveva identificato la roccia. Il meteorite probabilmente troverà il suo posto in un museo o sarà venduto a collezionisti che cercano di trarre profitto dalla sua rarità e dal suo significato scientifico.

Questa affascinante storia serve a ricordare che oggetti preziosi e straordinari a volte possono essere trovati nei luoghi più inaspettati, in attesa di essere scoperti dopo molti anni di oscurità.