Antiche comunità microbiche scoperte nel remoto deserto di Atacama

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente nel deserto di Atacama, scoprendo un ecosistema “alieno” diverso da qualsiasi cosa mai vista prima. Situato nella Puna de Atacama in Argentina, l'ecosistema è costituito da lagune cristalline circondate da vaste pianure salate. Questo ambiente remoto e inospitale, con la mancanza di pioggia e l’intensa luce solare, rende difficile la sopravvivenza della maggior parte degli animali e delle piante.

Il geologo Brian Hynek si è imbattuto nella rete di lagune mentre studiava le immagini satellitari. Con l'aiuto della microbiologa Maria Farías, si sono avventurati nel sito e hanno trovato una rete di 12 lagune che si estendono su 25 acri. Ciò che ha reso questa scoperta davvero notevole è stata la presenza di enormi cumuli di vegetazione verde, noti come stromatoliti, sul fondo delle lagune.

Le stromatoliti sono comunità microbiche complesse che formano cumuli rocciosi man mano che crescono. I tumuli trovati nelle lagune di Atacama ricordano da vicino le antiche comunità di stromatoliti che esistevano in un periodo in cui l'ossigeno era quasi inesistente nell'atmosfera terrestre.

Osservazioni preliminari suggeriscono che queste lagune potrebbero essere uno dei migliori esempi moderni dei primi segni di vita sulla Terra. Gli strati rocciosi delle stromatoliti erano costituiti principalmente da gesso, un minerale comunemente presente nei fossili di stromatoliti ma assente nelle stromatoliti moderne.

L'ambiente delle lagune ricorda da vicino le condizioni dell'antica Terra, con le sue acque salate e acide e l'esposizione a forti radiazioni solari. Questa scoperta non solo fornisce informazioni sui primi segni di vita sul nostro pianeta, ma ha anche implicazioni per comprendere come la vita potrebbe essersi formata su Marte.

Tuttavia, questo ecosistema unico potrebbe essere minacciato da un’operazione di estrazione del litio pianificata nell’area. Se si avviasse l’attività mineraria, le lagune di Atacama potrebbero essere danneggiate o distrutte irrimediabilmente. Gli scienziati sperano di condurre ulteriori esperimenti per studiare le stromatoliti e proteggere questi siti prima che sia troppo tardi.

La scoperta di queste antiche comunità microbiche in una località così remota ci ricorda quanto resta ancora da esplorare e comprendere sul nostro pianeta.

