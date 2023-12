Nuovi approfondimenti sugli esplosivi ad alta energia svelati dagli esperimenti Pump-Probe

Comprendere la complessa cinetica di reazione dei materiali energetici è fondamentale quando si tratta delle loro caratteristiche di detonazione e sicurezza. Sebbene gli studi sperimentali e la modellizzazione accurata abbiano le loro sfide, i recenti sviluppi negli esperimenti con sonda a pompa hanno gettato nuova luce su questi esplosivi ad alta energia.

I ricercatori in Cina hanno fatto passi da gigante nello studio della cinetica di reazione e dei processi dinamici degli esplosivi ad alto potenziale utilizzando grandi impianti laser. In uno studio pubblicato sulla rivista Energetic Materials Frontiers, il team ha delineato le sofisticate tecniche impiegate negli esperimenti con sonda a pompa e il loro esame di questi materiali.

I ricercatori hanno utilizzato vari metodi come l'imaging dinamico dei volantini, la dinamica dello stato eccitato, la diffrazione dinamica dei raggi X esplosivi e la detonazione sovrapilotata per ottenere informazioni sulle complessità della cinetica delle reazioni esplosive. Esaminando la deformazione interna, la transizione di fase e la dinamica ultraveloce, il team ha ottenuto elevate risoluzioni spaziali e temporali.

Una delle principali sfide affrontate in questi esperimenti è lo sviluppo di una nuova diagnostica in situ in grado di catturare lunghezze su scala angstrom o millimetrica. L'obiettivo finale è ottenere l'imaging al femtosecondo con risoluzione spaziale su scala atomica, combinando sonde ottiche e a raggi X o altre sonde di particelle per studiare le reazioni chimiche sulle superfici e sulle interfacce dei materiali.

Lo studio evidenzia quattro passaggi cruciali. Innanzitutto, l'intervallo di pressione configurabile viene raggiunto attraverso meccanismi di caricamento laser che guidano l'accensione degli esplosivi fino alla detonazione eccessiva. In secondo luogo, la radiografia a raggi X transitoria ad alta risoluzione consente lo studio dell'evoluzione microstrutturale sotto carico dinamico.

Inoltre, comprendere la struttura cristallina, la frazione di fase, la dimensione dei grani e i prodotti della reazione chimica degli esplosivi sottoposti a carico dinamico è fondamentale per comprendere i loro meccanismi di accensione e detonazione. Infine, la spettroscopia laser ultraveloce consente l'esame dei cambiamenti strutturali a seguito dell'attivazione elettronica o vibrazionale.

Questi esperimenti con sonda a pompa aprono la strada allo studio delle reazioni complesse che coinvolgono l'effetto di accoppiamento delle reazioni chimiche e delle onde d'urto. Approfondendo la rottura/formazione dei legami, le popolazioni energetiche, i cambiamenti strutturali e la cinetica sotto carico dinamico, è possibile ottenere ulteriori progressi nel campo degli esplosivi ad alta energia.

Nel complesso, i progressi compiuti nella comprensione dei processi dinamici degli esplosivi ad alta energia attraverso esperimenti con sonde a pompa presso impianti laser offrono preziose informazioni sul loro comportamento e aprono strade per misure di sicurezza migliorate.

