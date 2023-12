Gli osservatori delle stelle sono pronti ad assistere ad uno spettacolare sciame meteorico

By

Trama: Gli appassionati di astronomia avranno una sorpresa perché l'attesissimo sciame meteorico delle Geminidi è destinato ad abbagliare i cieli notturni. Con un picco previsto fino a 120 meteore all'ora, questo evento annuale promette di essere un'esperienza memorabile per coloro che riescono a sfidare le temperature fredde.

Sebbene ampiamente considerati come il “re degli sciami meteorici”, i Geminidi sono relativamente rari e si verificano solo una volta all’anno. La pioggia di quest'anno sarà particolarmente notevole, con Chris Curwin, un astronomo dilettante, che afferma che le meteore inizieranno intorno alle 8:10, apparendo inizialmente verso l'orizzonte inferiore. Con l'avanzare della notte, le meteore diventeranno più visibili, raggiungendo il loro picco intorno alle XNUMX e proseguendo fino alle prime ore del mattino.

Ciò che rende i Geminidi così affascinanti è che non richiedono attrezzature speciali, solo i tuoi occhi. Curwin ha sottolineato che gli osservatori delle stelle non hanno bisogno di concentrarsi su una direzione specifica; possono invece godersi lo spettacolo affascinante da qualsiasi punto di vista. "È un po' come i fiocchi di neve che vengono verso il tuo parabrezza, quando lo fanno li vedi venire verso di te, ma quando passano vicino alle tue finestre vedi più di una scia", ha spiegato.

Lo sciame meteorico sembra provenire dalla costellazione dei Gemelli e si ritiene che sia causato dai detriti dell'asteroide 3200 Phaethon, che orbita attorno al sole ogni anno e mezzo. Per garantire la migliore esperienza visiva, Curwin consiglia di avventurarsi lontano dalle luci della città per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso. Inoltre, ha consigliato di consentire agli occhi di adattarsi all’oscurità astenendosi dal guardare il telefono. Con l'avanzare della notte, è consigliabile vestirsi adeguatamente per combattere le temperature fredde.

Sebbene mercoledì notte offra l’opportunità di picco di osservazione, si prevede che la pioggia di meteoriti continui per molti altri giorni. In caso di nuvolosità gli appassionati sono invitati a riprovare la notte successiva. Quindi, preparati ad abbracciare la bellezza del cosmo e preparati per uno spettacolo spettacolare nel cielo notturno.