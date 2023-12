Vivi l'esperienza dello spettacolare sciame meteorico delle Geminidi nel New Brunswick

Preparatevi ad assistere ad uno spettacolo mozzafiato di stelle cadenti mentre l'annuale pioggia di meteoriti delle Geminidi illumina i cieli del New Brunswick. Conosciuto come il "re degli sciami meteorici", questo fenomeno celeste promette di essere un'esperienza indimenticabile per gli osservatori delle stelle.

L'astronomo dilettante Chris Curwin spiega che lo sciame meteorico delle Geminidi produrrà un numero impressionante di meteore, fino a 120 all'ora. Lo spettacolo inizierà intorno alle 8:10 vicino all'orizzonte inferiore, diventando gradualmente più visibile e raggiungendo il suo apice alle XNUMX:XNUMX. Con l'avanzare della notte, le meteore abbelliranno il cielo fino alle prime ore del mattino.

Uno degli aspetti notevoli dello sciame meteorico delle Geminidi è che non è necessaria alcuna attrezzatura speciale per godersi lo spettacolo. Basta uscire, lasciare che i tuoi occhi si adattino all'oscurità e ammirare lo spettacolo. Curwin paragona l'esperienza ai fiocchi di neve che si avvicinano al parabrezza, lasciando tracce affascinanti mentre passano.

Le meteore sembrano irradiarsi dalla costellazione dei Gemelli, ma in realtà sono prodotte dai detriti di un asteroide chiamato 3200 Phaethon. Questo asteroide, di circa sei chilometri di diametro, orbita attorno al sole ogni anno e mezzo.

Per la migliore esperienza visiva, trova un luogo lontano dalle luci intense della città. Permettere ai tuoi occhi di adattarsi all'oscurità migliorerà enormemente la tua capacità di vedere le meteore con chiarezza. Ricordati di vestirti calorosamente mentre ti avventuri nella notte fredda.

Anche se si prevede che lo spettacolo di mercoledì sera rappresenterà il picco dello sciame meteorico, lo spettacolo continuerà ancora per qualche giorno. Se il tempo inclemente ostruisce la tua vista stasera, ci saranno opportunità di assistere a questo spettacolo celestiale nei giorni successivi.

Non perdere questa straordinaria occasione per ammirare i fuochi d'artificio della natura. Preparati per un'esperienza maestosa mentre la pioggia di meteoriti delle Geminidi mette in scena uno spettacolo abbagliante nei cieli del New Brunswick.