Esplorando il cielo notturno: Giove e le sue lune

By

A gennaio gli astronomi hanno l'opportunità di osservare di sera il luminoso pianeta Giove nel cielo sud-orientale. Essendo l'oggetto stellare più luminoso nel cielo dopo il tramonto, Giove è facilmente visibile. Nelle prossime settimane Giove si sposterà lentamente verso est di fronte all’Ariete.

Per localizzare Giove, guarda semplicemente verso sud-est dove sarà posizionato a metà altezza nel cielo. Un consiglio utile è quello di allungare la mano e chiuderla a pugno, con il pollice in alto. La distanza attraverso il pugno dalla nocca del pollice alla nocca del mignolo è di circa 10 gradi, che può essere utilizzata come riferimento per determinare la vicinanza di Giove alle stelle vicine.

Hamal, la stella più luminosa dell'Ariete, si trova a oltre 11 gradi in basso a destra di Giove, mentre Menkar, parte della costellazione della Balena, è a oltre 14 gradi in alto a destra. Queste stelle possono essere viste a circa un pugno di distanza da Giove, anche se nelle aree urbane e suburbane potrebbe essere necessario un binocolo per vederle attraverso il velo dell'illuminazione esterna.

Usando una mano ferma e un binocolo, è anche possibile osservare fino a quattro delle lune più grandi di Giove, conosciute come satelliti galileiani. Queste lune possono essere trovate in posizioni diverse su entrambi i lati di Giove ogni notte e i loro cambiamenti orbitali possono essere osservati per diverse ore.

Inoltre, attraverso un telescopio, gli osservatori delle stelle possono intravedere la Grande Macchia Rossa di Giove, un'enorme tempesta nell'atmosfera del pianeta che è presente da almeno 400 anni. Gli orari migliori per ammirare la Grande Macchia Rossa durante questa settimana sono i seguenti: 1 gennaio: 2:05 e 9:56, 2 gennaio: 5:47, 3 gennaio: 11:35, 4 gennaio: 7:26 e 6:1. 13 - 9:05, 7 gennaio - 4:56 (basso nel cielo occidentale) e XNUMX:XNUMX, e XNUMX gennaio - XNUMX:XNUMX A Chicago, ciò si verifica solo venti minuti dopo il tramonto.

La sera del 6, gli osservatori delle stelle possono anche osservare le ombre delle lune Europa e Ganimede sotto la Grande Macchia Rossa, circa trenta minuti prima che raggiunga la sua migliore posizione di osservazione.

Prenditi un momento per uscire ed esplorare il cielo notturno, mentre il luminoso Giove attende nel cielo serale sud-orientale, offrendo uno spettacolo affascinante sia per gli osservatori delle stelle che per gli appassionati di astronomia.