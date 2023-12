Perché l'inclinazione assiale è normale nei sistemi solari: una nuova ricerca fa luce

By

Gli astronomi sono da tempo affascinati dalla natura inclinata dei pianeti del nostro Sistema Solare. Tuttavia, recenti ricerche rivelano che questo fenomeno non è un’anomalia ma piuttosto un evento comune anche in altri sistemi solari.

Lo studio, pubblicato su The Astronomical Journal e condotto da Malena Rice, assistente professore di astronomia dell'Università di Yale, approfondisce il concetto di risonanza orbitale per spiegare perché è prevedibile un'inclinazione assiale. La risonanza orbitale si riferisce alla regolare influenza gravitazionale che i pianeti esercitano gli uni sugli altri mentre orbitano attorno a una stella. Questa risonanza può stabilizzare o destabilizzare un sistema nel tempo.

Osservando numerosi sistemi solari al di fuori del nostro, gli astronomi hanno scoperto che all'inizio della storia di un sistema, i pianeti hanno maggiori probabilità di essere in risonanza tra loro. Questa configurazione precisa, in cui le orbite dei pianeti si allineano in un rapporto intero esatto, è comune ma raramente si mantiene nel tempo.

La ricerca si concentra su un sistema solare vicino, analizzando un pianeta chiamato TOI-2202 b. Questo pianeta fa parte di un sistema solare “incontaminato” ed è in risonanza di movimento medio 2:1 con un altro pianeta. Confrontando i dati di più telescopi, gli scienziati hanno scoperto che TOI-2202 b ha un angolo di rotazione-orbita di circa 31 gradi. Questa misurazione, insieme al campione più ampio di angoli di spin-orbita in sistemi simili, indica che anche i sistemi stabili possono sperimentare un’eccitazione dinamica di basso livello e mostrare un’inclinazione assiale.

È interessante notare che lo studio suggerisce anche che i pianeti inclinati del nostro Sistema Solare non sono unici. Studiando altri sistemi di esopianeti, gli astronomi hanno concluso che l’inclinazione assiale è una norma piuttosto che un’eccezione. Questa scoperta fornisce una certa rassicurazione sul fatto che il nostro Sistema Solare si inserisce nel quadro cosmico più ampio.

Tuttavia, vale la pena notare che il nostro Sistema Solare ha uno strano pianeta tra i suoi: Urano. Con un angolo di inclinazione di quasi 98 gradi, Urano è quasi parallelo al piano del Sistema Solare. Questa insolita configurazione è attribuita ad una collisione con un protopianeta delle dimensioni della Terra avvenuta durante i primi giorni del nostro Sistema Solare.

Sebbene molte domande rimangano senza risposta, la ricerca condotta da Malena Rice e dal suo team ci avvicina alla comprensione della prevalenza e delle origini dell’inclinazione assiale nei sistemi solari. Ulteriori indagini su diversi tipi di sistemi faranno luce sulle dinamiche dietro le inclinazioni assiali estreme e sui fattori che ne influenzano la formazione.

Domande frequenti (FAQ)

D: Perché i pianeti hanno le loro orbite inclinate?

R: L'inclinazione assiale, o inclinazione, dei pianeti è un fenomeno comune osservato in molti sistemi solari. È influenzato principalmente dalle interazioni gravitazionali tra i pianeti mentre orbitano attorno alla loro stella.

D: L'inclinazione assiale è anormale nei sistemi solari?

R: No, ricerche recenti indicano che l'inclinazione assiale è un evento normale nei sistemi solari. La maggior parte dei sistemi planetari, escluso Mercurio, mostrano un certo grado di inclinazione.

D: Come hanno fatto gli astronomi a determinare che l'inclinazione assiale è comune in altri sistemi?

R: Gli astronomi hanno analizzato vari sistemi di esopianeti e hanno scoperto che all'inizio del loro sviluppo, i pianeti sono spesso in risonanza tra loro. Questo allineamento indica una prevalenza di inclinazione assiale.

D: Cosa ha causato ad Urano un angolo di inclinazione estremo?

R: Si ritiene che l'angolo di inclinazione di Urano sia il risultato di una collisione con un protopianeta durante le prime fasi della formazione del Sistema Solare.

D: Perché gli astronomi studiano l'inclinazione assiale in altri sistemi solari?

R: Comprendere la prevalenza e le origini dell’inclinazione assiale fornisce informazioni sulla formazione e sulla dinamica dei sistemi planetari. Aiuta gli astronomi a comprendere meglio la posizione del nostro Sistema Solare nell'universo.