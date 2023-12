Uno studio rivela che gli asteroidi con rotazione simile a una palla curva influenzano le forme del cratere da impatto della Terra

Un recente studio ha scoperto nuove informazioni sulla formazione dei crateri da impatto sulla Terra. Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, non è solo la velocità dell’asteroide a giocare un ruolo nella forma dei crateri, ma anche la rotazione e la grumosità dell’asteroide.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Physical Review E, suggerisce che gli asteroidi grumi e poco legati con rotazioni simili a palle curve sono responsabili della creazione di alcuni dei crateri dalla forma unica della Terra. Lo studio si è concentrato sul cratere Barringer in Arizona, che ha circa 49,000 anni e assomiglia a una ciotola incastonata nel terreno.

Tradizionalmente, si pensava che gli asteroidi in rotazione avrebbero creato crateri più profondi. Tuttavia, lo studio ha scoperto che i “mucchi di macerie” che ruotano rapidamente, simili a quelli trovati nell’asteroide Bennu, producono in realtà crateri più ampi e meno profondi. Questo perché i componenti debolmente legati di questi asteroidi si espandono al momento dell’impatto, creando una zona di impatto più ampia.

Comprendere i diversi tipi di crateri e il modo in cui si formano è fondamentale per gli scienziati per ottenere informazioni dettagliate sui processi coinvolti. Studiando la rotazione e la grumosità degli asteroidi, i ricercatori sperano di svelare i misteri della formazione dei crateri da impatto e di come i materiali del dispositivo di simulazione si diffondono dopo una collisione.

Questa scoperta evidenzia l’importanza di considerare parametri trascurati come lo spin e l’aggregazione nello studio dei corpi celesti. Sfida le ipotesi precedenti e apre nuove strade per ulteriori ricerche in questo campo.

Mentre continuiamo a esplorare il sistema solare e oltre, questo studio ci ricorda che c’è ancora molto da imparare sulle forze che modellano il nostro universo e sulle intricate interazioni tra gli oggetti celesti.