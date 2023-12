Nuovo metodo per il recupero dell'atmosfera utilizzando l'apprendimento automatico

By

È stato sviluppato un nuovo approccio per caratterizzare gli esopianeti utilizzando l'apprendimento automatico (ML), fornendo recuperi atmosferici (AR) accurati ed efficienti. I metodi tradizionali come il campionamento annidato sono computazionalmente costosi, il che ha suscitato interesse per le soluzioni basate su ML.

I ricercatori hanno esplorato un metodo chiamato stima posteriore corrispondente al flusso (FMPE) e hanno scoperto che è più accurato della stima posteriore neurale (NPE), ma meno accurato del campionamento annidato. Tuttavia, quando sia FMPE che NPE sono stati combinati con il campionamento per importanza, hanno sovraperformato il campionamento annidato in termini sia di accuratezza che di efficienza della simulazione.

Questi risultati indicano che l’inferenza basata sulla simulazione con campionamento dell’importanza basato sulla verosimiglianza offre un quadro promettente per l’AR. Questo metodo ha il potenziale non solo di migliorare l’analisi dei dati osservativi provenienti dai telescopi esistenti, ma anche di contribuire allo sviluppo di nuove missioni e strumenti.

Lo studio, condotto da Timothy D. Gebhard, Jonas Wildberger, Maximilian Dax, Daniel Angerhausen, Sascha P. Quanz e Bernhard Schölkopf, è stato accettato al workshop “AI to Accelerate Science and Engineering (AI2ASE)”.

Le potenziali applicazioni di questa ricerca sono significative per il campo dell’astrobiologia. Stimando accuratamente i parametri atmosferici degli esopianeti, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla possibilità di abitabilità e sul potenziale di vita oltre la Terra. Questa conoscenza può informare le missioni future e contribuire alla nostra comprensione dell’universo.

Nel complesso, questo approccio basato sul machine learning dimostra una strada promettente per migliorare l’accuratezza e l’efficienza dei recuperi atmosferici, aprendo la strada a progressi nella ricerca e nell’esplorazione degli esopianeti.