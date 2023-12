Un nuovo studio suggerisce che il DNA di Neanderthal influenza i tratti delle persone mattiniere

Riepilogo: Ricerche recenti indicano che gli individui che naturalmente si svegliano presto potrebbero aver ereditato i tratti mattinieri dagli antenati di Neanderthal.

Secondo un nuovo studio, potrebbe esserci un legame genetico tra l’essere mattinieri e avere il DNA di Neanderthal. I ricercatori hanno scoperto che specifiche varianti genetiche associate all’essere una persona mattiniera sono più comuni negli individui con antenati di Neanderthal. Questa scoperta fa luce sulla potenziale influenza dei nostri antichi parenti sui nostri schemi di sonno e sui ritmi circadiani.

Lo studio, condotto da un team di genetisti e antropologi, ha analizzato i genomi di migliaia di individui provenienti da diversi contesti ancestrali. Confrontando le variazioni genetiche associate al cronotipo (la propensione a essere una persona mattiniera o un nottambulo), i ricercatori hanno identificato una correlazione significativa tra il DNA di Neanderthal e l'essere un mattiniero.

Sebbene gli esatti meccanismi alla base di questa correlazione siano ancora oggetto di studio, gli scienziati ritengono che alcune varianti genetiche ereditate dai Neanderthal possano influenzare i nostri orologi biologici interni. Si ritiene che i Neanderthal, come gli esseri umani moderni, abbiano sperimentato variazioni nei modelli di sonno e nei ritmi circadiani. Pertanto, l’eredità genetica di questi antichi esseri umani potrebbe aver modellato i tratti del sonno che possediamo oggi.

Questa ricerca non solo fornisce informazioni sulla nostra storia evolutiva, ma mostra anche la complessa interazione tra genetica e comportamento del sonno. Comprendere i fattori genetici che contribuiscono ai nostri modelli di sonno può avere implicazioni per lo sviluppo di approcci personalizzati alla gestione del sonno e a terapie per individui con disturbi del sonno.

In conclusione, questo studio suggerisce che le nostre sveglie mattutine potrebbero avere radici più profonde di quanto pensassimo in precedenza. I nostri antenati di Neanderthal potrebbero averci trasmesso una predisposizione genetica per essere persone mattiniere, ricollegandoci al nostro antico passato e al modo in cui esso influenza i nostri schemi di sonno attuali. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare gli specifici meccanismi genetici coinvolti, ma questa scoperta apre nuove strade per esplorare le influenze genetiche sul comportamento del sonno.