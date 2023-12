Evento celeste raro: Betelgeuse verrà occultata dall'asteroide Leona

In un affascinante evento celeste che avrà luogo l’11 dicembre, la stella luminosa Betelgeuse sarà temporaneamente occultata dall’asteroide Leona. Anche se si prevede che l’occultazione durerà solo pochi secondi, renderà Betelgeuse invisibile o notevolmente oscurata. Questo raro fenomeno può essere osservato lungo uno stretto percorso sulla Terra, con il percorso della totalità che si estende da Guadalajara, in Messico, al sud della Florida, alle Bahamas, alla Spagna, all’Italia, alla Grecia, alla Turchia e all’Asia centrale.

Tuttavia, per coloro che non vivono lungo il sentiero della totalità, non c'è motivo di preoccuparsi. Il progetto Virtual Telescope 2.0 con sede nel Sud Italia trasmetterà in streaming l’evento, offrendo a tutti l’opportunità di assistere a questo spettacolo celeste.

Oltre al suo fascino per gli osservatori delle stelle, questo evento riveste un grande significato anche per gli scienziati. Betelgeuse, una supergigante rossa situata a circa 550 anni luce dalla Terra, incuriosisce da tempo gli astronomi per le sue dimensioni e gli imprevedibili cali di luminosità. L'imminente occultazione rappresenta un'opportunità unica per osservare e comprendere meglio il comportamento e le caratteristiche di questa stella massiccia.

Inoltre, gli astronomi prevedono di ottenere informazioni dettagliate sull’asteroide Leona. L'occultazione fornirà dati preziosi sulle dimensioni, la forma, la composizione di Leona, la potenziale atmosfera e la possibilità che esistano piccole lune. Queste osservazioni contribuiranno ad affinare la nostra comprensione di Leona e a restringere ulteriormente le stime delle sue dimensioni.

Studiando l'occultazione, gli astronomi sperano di scoprire maggiori dettagli sulle grandi celle convettive di Betelgeuse, che guidano la sua luminosità variabile. Questo evento offre anche l'opportunità di esaminare la superficie di Betelgeuse e saperne di più sulle sue caratteristiche uniche.

Che viviate o meno lungo il cammino dell'occultazione, l'11 dicembre è una data da segnare sul vostro calendario. Prenditi il ​​tempo per alzare lo sguardo e apprezzare la bellezza e la meraviglia di Betelgeuse, un membro di spicco della costellazione di Orione. Gli eventi celesti che si svolgono nel nostro cielo notturno non cessano mai di affascinarci e ispirarci.