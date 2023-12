Il più grande sciame meteorico degli ultimi anni illumina il cielo notturno

By

Una spettacolare pioggia di meteoriti ha illuminato il cielo notturno giovedì sera, regalando agli osservatori delle stelle uno straordinario spettacolo di stelle cadenti. Lo sciame meteorico delle Geminidi, uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno, ha raggiunto il suo apice e ha abbagliato gli spettatori con oltre 100 stelle cadenti all'ora. Lo spettacolo mozzafiato è durato più di tre ore, affascinando il pubblico di tutti gli Emirati Arabi Uniti.

Agli appassionati desiderosi di assistere allo spettacolo celeste è stato consigliato di sfuggire alle luci della città e di trovare un posto lontano dai lampioni per una visuale libera. Molti si sono riversati nella tranquilla zona selvaggia dell'area Mleiha di Sharjah, dove l'assenza di inquinamento luminoso ha permesso al cielo notturno di brillare brillantemente, mentre i suoni della natura hanno fornito uno sfondo tranquillo. Famiglie e visitatori si sono riuniti, disponendo comodi posti a sedere su tappeti in mezzo alla sabbia del deserto, con la catena collinare calcarea di Al Faya e la montagna Fossil Rock che aggiungevano un tocco maestoso alla scena.

Mentre l'evento si svolgeva, i partecipanti sono rimasti incantati dall'avvistamento della prima stella cadente della notte, riempiendo l'aria di esclamazioni emozionate. Lo sciame meteorico delle Geminidi, rinomato come uno degli sciami più affidabili e impressionanti, non ha deluso. Come riportato, il picco della pioggia è stato caratterizzato da fino a 120 stelle cadenti luminose e luminose che sfrecciavano nel cielo notturno ogni ora.

L'attesa cresceva con il passare della serata e io e la mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di assistere all'incredibile numero di 103 stelle cadenti in tre ore. Ogni scia luminosa ha acceso sussulti collettivi di stupore e ha ispirato conversazioni animate tra gli osservatori delle stelle. La notte raggiunse il suo culmine quando tre meteore brillarono simultaneamente nel cielo, creando uno spettacolo maestoso.

In particolare, l'evento organizzato dal Progetto Archeologico ed Ecoturistico di Mleiha è stato solo uno dei tanti incontri di osservazione delle stelle tenutisi giovedì sera. Il Dubai Astronomy Group ha ospitato un evento sul lago Al Qudra, attirando una folla di 500 partecipanti. Inoltre, numerosi residenti si sono avventurati in modo indipendente nel deserto alla ricerca dello spettacolo della pioggia di meteoriti.

La magia della notte non è passata inosservata, poiché anche i partecipanti più giovani sono rimasti affascinati dallo spettacolo celestiale. Mentre la serata volgeva al termine, mia figlia di 7 anni, che per la serata aveva abbandonato il suo dispositivo digitale, ha esclamato con gioia: “Ho visto 103 stelle cadenti, vere stelle cadenti!” La sua voce echeggiò nel vasto deserto, una testimonianza dello stupore e della meraviglia suscitati da una delle esibizioni più maestose della natura.