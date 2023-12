I ricercatori scoprono una fonte inaspettata di microplastiche durante l'uragano Larry

In una rivelazione sorprendente, un gruppo di studenti universitari di Halifax si è avventurato in una zona rurale di Terranova durante l’uragano Larry per indagare sulla possibilità che le microplastiche generate dall’oceano vengano trasportate attraverso l’atmosfera e depositate in comunità incontaminate. Le loro scoperte hanno lasciato sbalordita la comunità scientifica.

La ricercatrice capo Anna Ryan, studentessa di master in scienze ambientali presso la Dalhousie University, ha descritto i risultati come inaspettati e sorprendenti. Il team ha condotto un esperimento posizionando un grande cilindro di vetro vicino a St. Michaels, una piccola comunità sulla penisola di Avalon di Terranova, per raccogliere campioni d'aria prima, durante e dopo la tempesta.

I risultati furono sconcertanti. La più alta concentrazione di microplastiche è stata scoperta durante l’uragano Larry, con oltre 100,000 particelle per metro quadrato al giorno. Ryan ha osservato che questo valore era significativamente più alto di qualsiasi studio precedente sulle microplastiche atmosferiche.

Lo studio innovativo del team, pubblicato di recente sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, ha fatto luce su una fonte di microplastiche precedentemente sconosciuta. Hanno scoperto che le particelle hanno avuto origine nell’oceano e sono state sollevate nell’atmosfera dalla tempesta, per poi atterrare in comunità ignare.

Questa rivelazione ha sollevato preoccupazioni circa l’ampia distribuzione delle microplastiche nel nostro ambiente e le potenziali conseguenze sia per gli ecosistemi che per la salute umana. Le microplastiche, minuscole particelle di plastica di dimensioni inferiori a 5 mm, sono state collegate a una serie di effetti dannosi, tra cui l’ingestione di fauna selvatica e il rilascio di sostanze chimiche tossiche nell’ambiente.

Sono ora necessarie ulteriori ricerche per determinare le implicazioni a lungo termine di questo fenomeno e il modo in cui potrebbe avere un impatto sulle comunità esposte a queste microplastiche disperse nell’aria durante eventi meteorologici estremi. I risultati di questo studio evidenziano l’urgenza di affrontare l’inquinamento da plastica per prevenire un’ulteriore contaminazione del nostro ambiente.