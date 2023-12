Una nuova scoperta rivela le origini delle supernovae povere di idrogeno

By

Uno studio innovativo ha finalmente svelato il mistero dietro le supernovae povere di idrogeno, un enigma di vecchia data nel campo dell’astrofisica. I ricercatori hanno ora identificato le sfuggenti stelle precursori responsabili di queste peculiari esplosioni: stelle calde di elio che hanno perso i loro involucri ricchi di idrogeno.

Per anni, gli scienziati sono rimasti confusi dall’assenza di idrogeno in alcuni tipi di supernova. La mancanza di comprensione derivava dalla sfida di individuare l’esatto tipo di stella che dà origine a queste esplosioni povere di idrogeno verso la fine del suo ciclo di vita. Questa nuova ricerca, tuttavia, fa chiarezza su questo fenomeno sconcertante.

In precedenza, gli astronomi avevano ipotizzato che circa una stella massiccia su tre sperimentasse un processo noto come “envelope stripping” all’interno dei sistemi binari, dove esistono stelle in orbita vicina. Nonostante questa ipotesi, finora era stato scoperto solo un solitario potenziale candidato.

Osservando e analizzando i sistemi binari in orbita vicina, i ricercatori sono stati in grado di visualizzare l'affascinante trasferimento di massa che avviene tra le stelle. Ciò ha fornito informazioni cruciali sull’evoluzione di questi sistemi e sul destino finale delle stelle coinvolte. I risultati hanno svelato il ruolo significativo svolto dalle stelle calde di elio, che perdono il loro spesso involucro di idrogeno attraverso questo processo di trasferimento di massa, dando origine a supernovae povere di idrogeno.

Comprendere le origini delle supernovae povere di idrogeno è una pietra miliare fondamentale nella nostra comprensione dell’evoluzione stellare e dei diversi percorsi che portano a eventi cosmici esplosivi. Grazie a questa svolta, gli scienziati possono perfezionare i loro modelli e le loro previsioni, avvicinandoci a svelare i misteri dell’universo. Questa scoperta apre nuove strade per l’esplorazione e innesca ulteriori indagini sulla natura dei massicci sistemi binari e sui processi che danno forma ai fenomeni celesti.