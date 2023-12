Introduzione

**Titolo: Sviluppo di terapie innovative per la malattia da prioni: la storia di Sonia Vallabh**

Nel campo della ricerca sui prioni, la biologa Sonia Vallabh è emersa come una figura di spicco, dedicando la sua vita alla comprensione e alla ricerca di trattamenti per la malattia da prioni. Insieme a suo marito, Eric Minikel, Vallabh ha co-fondato la Prion Alliance presso il Broad Institute del MIT e Harvard, con l'obiettivo di guidare gli sforzi per sviluppare terapie per questa malattia devastante.

Un viaggio personale

Il profondo coinvolgimento di Vallabh nella ricerca sui prioni deriva da una tragedia personale. Nel 2010, sua madre si ammalò di una misteriosa malattia che peggiorò rapidamente la sua salute. Sfortunatamente, è morta prima della fine dell'anno. L'anno successivo, Vallabh scoprì che sua madre era morta a causa di una malattia genetica da prioni. Questa rivelazione portò Vallabh a sottoporsi a test genetici, solo per scoprire che anche lei era portatrice della mutazione che la esponeva a un rischio estremamente elevato di sviluppare la malattia mortale.

Spostare l’attenzione sulla malattia da prioni

Motivati ​​dalle loro esperienze personali, Vallabh e Minikel hanno deciso di reindirizzare la loro carriera verso lo studio della malattia da prioni. Si sono immersi nel lato della ricerca, iscrivendosi a corsi serali e alla fine lasciando il lavoro per perseguire posizioni entry-level nella ricerca biomedica. Seguendo la loro passione, hanno iniziato programmi di dottorato presso il Broad Institute, dove hanno creato un laboratorio congiunto dedicato allo studio dei meccanismi delle malattie da prioni e alla ricerca di biomarcatori.

Una prospettiva unica

In qualità di scienziato-paziente, Vallabh apporta una prospettiva distinta alla ricerca sulle malattie da prioni. Mentre l’attenzione è stata tradizionalmente concentrata sui trattamenti per le malattie sintomatiche, Vallabh è particolarmente interessata allo sviluppo di trattamenti preventivi. Lei ritiene che un intervento precoce sia fondamentale per preservare la funzione cerebrale, data la rapida progressione e la prognosi infausta delle malattie da prioni.

Mirare alle proteine ​​prioniche

Il nocciolo dell’articolo originale era l’obiettivo di sviluppare terapie per la malattia da prioni. Vallabh e Minikel mirano a ridurre la quantità di proteina prionica nel cervello, che svolge un ruolo cruciale nella progressione della malattia. La ricerca ha dimostrato che i topi knockout privi della proteina prionica non si ammalano se esposti ai prioni. Questa intuizione costituisce la base della loro strategia, mentre esplorano modi per indirizzare i livelli di proteina prionica negli esseri umani.

Nuovi approcci terapeutici

Il team di Vallabh sta studiando approcci terapeutici innovativi, inclusi gli oligonucleotidi antisenso (ASO). Utilizzando l'ASO, possono potenzialmente ridurre i livelli di proteina prionica negli individui a rischio di malattia da prioni prima che si manifestino i sintomi. Questo approccio proattivo è promettente per prevenire l’insorgenza della malattia e preservare la funzione cognitiva.

Domande frequenti (FAQ)

**D: Cos'è la malattia da prioni?**

La malattia da prioni si riferisce a un gruppo di rari disturbi neurodegenerativi causati dal ripiegamento errato delle normali proteine ​​prioniche nel cervello, che portano a danni fatali e infine alla morte.

**D: Come progrediscono le malattie da prioni?**

Le malattie da prioni progrediscono rapidamente e i pazienti di solito sopravvivono per poco più di un anno dopo la comparsa dei sintomi.

**D: Cos'è la Prion Alliance?**

La Prion Alliance è un'organizzazione fondata da Sonia Vallabh ed Eric Minikel presso il Broad Institute del MIT e Harvard. Si concentra sulla promozione della ricerca e sullo sviluppo di terapie per la malattia da prioni.

**D: Qual è l'obiettivo della ricerca di Vallabh?**

L'obiettivo principale di Vallabh è sviluppare terapie efficaci per la malattia da prioni, con particolare attenzione ai trattamenti preventivi che possono essere somministrati prima che compaiano i sintomi.

**D: Cosa sono gli oligonucleotidi antisenso (ASO)?**

Gli oligonucleotidi antisenso (ASO) sono brevi sequenze di acidi nucleici che possono mirare selettivamente e legarsi alle molecole di RNA, con il potenziale di modulare l'espressione genica e ridurre i livelli di proteine ​​specifiche.