Una nuova tecnica di imaging rivoluzionaria migliora la comprensione della segnalazione cellulare

Un team di ricercatori del MIT ha sviluppato una tecnica di imaging innovativa che consente agli scienziati di osservare contemporaneamente più molecole all’interno delle cellule viventi. La tecnica, descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Cell, apre nuove possibilità per studiare le complesse reti di segnalazione molecolare che guidano la funzione cellulare.

In passato, i microscopi a fluorescenza avevano una capacità limitata di distinguere tra un numero limitato di colori, rendendo difficile catturare l’intera gamma di attività molecolare all’interno delle cellule. Tuttavia, la nuova tecnica sviluppata dal Dr. Edward Boyden e dal suo team supera questa limitazione utilizzando proteine ​​reporter fluorescenti che lampeggiano a velocità diverse. Imaging delle cellule nel tempo ed estraendo computazionalmente ciascun segnale fluorescente, i ricercatori possono monitorare contemporaneamente i livelli variabili di più proteine ​​​​bersaglio.

Questa svolta ha implicazioni significative per la nostra comprensione di vari processi biologici. Osservando come le reti di segnali interagiscono all'interno delle cellule, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni su fenomeni come l'invecchiamento cellulare, le metastasi del cancro, l'apprendimento e la memoria nel cervello. Ad esempio, la tecnica potrebbe far luce sui cambiamenti molecolari che si verificano durante i cicli di divisione cellulare, oltre a fornire un quadro più chiaro della risposta ai nutrienti, dei cambiamenti dell’espressione genica e della segnalazione neurale.

"La capacità di visualizzare più molecole all'interno delle cellule in tempo reale è un punto di svolta", ha affermato il dott. Boyden. “Ci permette di esplorare l’interazione dinamica tra diversi percorsi di segnalazione e di comprendere meglio come funzionano le cellule”.

FAQ:

D: Come funziona la nuova tecnica di imaging?

R: La tecnica utilizza proteine ​​reporter fluorescenti che lampeggiano a velocità diverse. Imaging delle cellule nel tempo ed estraendo computazionalmente ciascun segnale fluorescente, i ricercatori possono monitorare contemporaneamente i livelli mutevoli di più proteine ​​​​bersaglio.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa tecnica?

R: Questa tecnica ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione di fenomeni come l’invecchiamento cellulare, le metastasi del cancro, l’apprendimento e la memoria nel cervello e altro ancora, rivelando come interagiscono le reti di segnali.

D: In cosa differisce questa tecnica dai precedenti metodi di microscopia a fluorescenza?

R: I precedenti metodi di microscopia a fluorescenza erano limitati nella loro capacità di distinguere tra un numero limitato di colori. La nuova tecnica supera questa limitazione aumentando esponenzialmente il numero di segnali molecolari che possono essere visualizzati.

D: L'implementazione di questa tecnica è complessa?

R: No, l'implementazione di questa tecnica è semplice e può essere eseguita utilizzando microscopi ottici di base già ampiamente disponibili nei laboratori.