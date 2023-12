Formazione di ghiaccio e proteine ​​fungine: svelare il mistero dietro

By

La formazione del ghiaccio sembra un processo semplice, ma spesso richiede l'aiuto di proteine ​​prodotte dai funghi. Contrariamente alla credenza popolare, l'acqua non congela al presunto punto di congelamento di 0°C (32°F). L'acqua pura in realtà congela a temperature incredibilmente basse, intorno a -46°C (-50.8°F). Allora perché comunque congela a 0°C? La risposta sta nelle proteine ​​note come nucleatori del ghiaccio.

Organismi come batteri, insetti e funghi generano nucleatori di ghiaccio che avviano la formazione di ghiaccio a temperature più elevate di quelle che normalmente congelerebbe l'acqua pura. I ricercatori dell’Università dello Utah e della Boise State University hanno approfondito il mondo dei nucleatori del ghiaccio fungino per comprendere meglio la loro efficienza sia nel promuovere che nell’inibire la formazione di ghiaccio.

Il team ha condotto uno studio sui nucleatori prodotti dal fungo Fusarium acuminatum e ha scoperto interessanti attività di legame e modellamento del ghiaccio. Le loro scoperte suggeriscono una potenziale connessione tra la crescita del ghiaccio e l'inibizione, facendo luce sulle proprietà uniche dei nucleatori del ghiaccio fungino.

I nucleatori del ghiaccio accelerano il processo di nucleazione, in cui le molecole d'acqua danno il via alla formazione di cristalli di ghiaccio. L'acqua pura lotta con la nucleazione a causa del costante movimento molecolare che ostacola la formazione di un nucleo cristallino. Le proteine ​​nucleatrici del ghiaccio aiutano ad aggregare le molecole d'acqua e a formare questo nucleo, con alcuni nucleatori batterici così efficaci da essere utilizzati per l'innevamento artificiale nelle stazioni sciistiche.

Il team ha inoltre scoperto che i nucleatori del Fusarium, nonostante siano più piccoli di quelli sintetizzati da altri organismi, possiedono un'efficienza eccezionale. Queste proteine ​​fungine possono unirsi per creare strutture complesse che aiutano notevolmente la nucleazione del ghiaccio. Anche quando i loro livelli venivano ridotti in laboratorio, innescavano comunque il processo di nucleazione.

Resta un mistero il motivo per cui i funghi producono questi nucleatori di ghiaccio. Mentre i ricercatori ipotizzano che potrebbe trattarsi di un adattamento benefico o di un effetto collaterale accidentale, sono necessarie ulteriori ricerche per svelare il vero scopo dietro la loro produzione.

Traendo ispirazione dalle proprietà antigelo delle rane, che utilizzano nucleatori di ghiaccio per controllare dove si forma il ghiaccio e mantenersi in vita durante il letargo, i funghi potrebbero potenzialmente avere un meccanismo simile? Questa domanda rimane senza risposta.

Mentre gli scienziati continuano a svelare i segreti dei nucleatori del ghiaccio, potremmo scoprire metodi più efficienti per congelare il cibo, generare neve, creare nuvole e persino congelare criogenicamente le cellule umane. Il futuro racchiude il potenziale per innovazioni congelate.